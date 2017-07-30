«Кайрат» победил «Актобе» в первом матче Карлоса Феррера
В матче 22-го тура
Премьер-Лиги «Актобе» дома уступил алматинскому «Кайрату» — 1:2, пишет Sports.kz.
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На гол Жерара Гоу с пенальти, ответил Кирилл Шестаков, а затем итог подвел Георгий Жуков.
Теперь у «Кайрата» 47 очков и он на четыре отстает от «Астаны», у которой одна игра в запасе, «Актобе» с 18 баллов и 11 место.
«Актобе» — «Кайрат» 1:2 (0:1)
Голы: Гоу с пенальти 29 (0:1), Шестаков 50 (1:1), Жуков 77 (1:2).
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