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30 июля 2017, 20:16 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» победил «Актобе» в первом матче Карлоса Феррера

В матче 22-го тура Премьер-Лиги «Актобе» дома уступил алматинскому «Кайрату» — 1:2, пишет Sports.kz.

В матче 22-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Актобе</span> дома уступил <span class=error>алматинскому</span> <span class=error>Кайрату</span> — 1:2 пишет Sports.kz. Увеличить
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На гол Жерара Гоу с пенальти, ответил Кирилл Шестаков, а затем итог подвел Георгий Жуков.

Теперь у «Кайрата» 47 очков и он на четыре отстает от «Астаны», у которой одна игра в запасе, «Актобе» с 18 баллов и 11 место.

«Актобе» — «Кайрат» 1:2 (0:1)
Голы: Гоу с пенальти 29 (0:1), Шестаков 50 (1:1), Жуков 77 (1:2).

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