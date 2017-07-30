Митрюшкин не пропустил во 2-м матче чемпионата Швейцарии кряду, «Сьон» победил
«Сьон» выиграл у «Лозанны» в перенесённом матче 10-го тура чемпионата Швейцарии.
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Встреча проходила в Лозанне на стадионе «Олимпик де ля Понтез» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 33-й минуте отличился Марко Шнойвли. Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вышел на игру с капитанской повязкой и отыграл весь матч.
Ранее болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком команды во встрече с «Туном». «Сьон» в том поединке победил со счётом 1:0, а Антон провёл на поле все 90 минут.
«Сьон» в двух матчах турнира набрал шесть очков, у «Лозанны» 1 балл.