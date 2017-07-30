Неймар провел 15 минут в раздевалке «Реала»
Нападающий «Барселоны» Неймар после матча Международного кубка чемпионов против «Реала» (3:2) заглянул в раздевалку мадридской команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно Deportes Cuatro, бразилец 15 минут общался с представителями «Королевского клуба», после чего направился в свою раздевалку, держа в руках две футболки «Реала».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» купит Неймара за 222 миллиона евро. Также речь шла о крупном подписном бонусе отцу бразильского форварда, который является его агентом. Зарплата игрока в новой команде составит 30 миллионов евро в год.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter