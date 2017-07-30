Неймар провел 15 минут в раздевалке «Реала»

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Согласно Deportes Cuatro, бразилец 15 минут общался с представителями «Королевского клуба», после чего направился в свою раздевалку, держа в руках две футболки «Реала».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» купит Неймара за 222 миллиона евро. Также речь шла о крупном подписном бонусе отцу бразильского форварда, который является его агентом. Зарплата игрока в новой команде составит 30 миллионов евро в год.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Neymar went into Real Madrid dressing room after the game, He stayed there for 15 minute & went out with 2 RM shirts <a href="https://t.co/0v7sWNUrnP">pic.twitter.com/0v7sWNUrnP</a></p>— RMadridVids (@RMadridVids) <a href="https://twitter.com/RMadridVids/status/891674575083364352">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>