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30 июля 2017, 19:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар провел 15 минут в раздевалке «Реала»

Нападающий «Барселоны» Неймар после матча Международного кубка чемпионов против «Реала» (3:2) заглянул в раздевалку мадридской команды.

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> после матча Международного кубка чемпионов против Реала (3:2) заглянул в раздевалку мадридской команды. Увеличить
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Согласно Deportes Cuatro, бразилец 15 минут общался с представителями «Королевского клуба», после чего направился в свою раздевалку, держа в руках две футболки «Реала».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» купит Неймара за 222 миллиона евро. Также речь шла о крупном подписном бонусе отцу бразильского форварда, который является его агентом. Зарплата игрока в новой команде составит 30 миллионов евро в год.

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Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал, что после поражения от «Барселоны» (2:3) в матче Международного кубка чемпионов поменялся футболками с форвардом сине-гранатовых Неймаром и выразил надежду, что бразилец перейдёт из каталонского клуба в «ПСЖ».
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