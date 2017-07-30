«РБ Лейпциг» выиграл у «Бенфики» в матче «Эмирейтс Кап»

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Встреча проходила в Лондоне (Англия) на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:0 в пользу немецкого клуба.

На 19-й минуте защитник Марцель Хальстенберг вывел «РБ Лейпциг» вперёд. В дебюте второго тайма защитник Марвин Комппер забил второй мяч в ворота португальского клуба.

Турнирная таблица «Эмирейтс Кап»: 1. «Арсенал» — 3 очка (1 матч); 2. «РБ Лейпциг» — 3 (2); 3. «Севилья» — 3 (1); 4. «Бенфика» — 0 (2).