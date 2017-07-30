«Иртыш» победил «Акжайыка» в матче КПЛ с незабитым пенальти в стиле Паненки

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Игра проходила сегодня, 30 июля, в Уральске и завершилась со счетом 0:1.

Автором победного гола на 18-й минуте стал нападающий «Иртыша» Игорь Бугаев, который воспользовался ошибкой защитников и, не дав мячу опуститься, пробил точно по воротам.

Мог «Акжайык» сравнять счет на 28-й минуте, но парагвайский полузащитник Фредди Коронель не забил пенальти, который пробил в стиле Паненки — мяч ударился в перекладину и вылетел в поле.

Для «Иртыша» эта победа стала девятой в КПЛ-2017, а «Акжайык» потерпел 12-е поражение. Набрав 34 очка, павлодарцы поднялись на четвертое место, а уральцы с 16 баллами остались на последней, 12-й, строчке в таблице.