«Иртыш» победил «Акжайыка» в матче КПЛ с незабитым пенальти в стиле Паненки
Футболисты «Акжайыка» проиграли павлодарскому «Иртышу» в домашнем матче 22-го тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра проходила сегодня, 30 июля, в Уральске и завершилась со счетом 0:1.
Автором победного гола на 18-й минуте стал нападающий «Иртыша» Игорь Бугаев, который воспользовался ошибкой защитников и, не дав мячу опуститься, пробил точно по воротам.
Мог «Акжайык» сравнять счет на 28-й минуте, но парагвайский полузащитник Фредди Коронель не забил пенальти, который пробил в стиле Паненки — мяч ударился в перекладину и вылетел в поле.
Для «Иртыша» эта победа стала девятой в КПЛ-2017, а «Акжайык» потерпел 12-е поражение. Набрав 34 очка, павлодарцы поднялись на четвертое место, а уральцы с 16 баллами остались на последней, 12-й, строчке в таблице.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter