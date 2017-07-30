57 млн за Менди и мыльная опера Неймара. Обзор трансферов Европы

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Англия

«Челси» не собирается останавливаться на трансферах Рюдигера, Бакайоко и Мораты. Следующая цель синих — Серхи Роберто из «Барселоны». Контракт 25-летнего универсала истекает летом 2019 года, но в его договоре прописана сумма отступных в размере € 42 млн, и в «Челси» готовы активировать эту опцию. Похоже, Конте кровь из носу нужен футболист, который сумеет закрыть несколько позиций по ходу сезона.

А вот «Манчестер Сити» установил новый рекорд, оформив самый дорогой трансфер защитника в истории. Просто два факта. 1. Бенжамен Менди — новый левый защитник «горожан». 2. «Монако» обогатился на 57,2 млн евро. Ещё немного, и Гвардиола потратит более миллиарда евро на трансферы за свою тренерскую карьеру. Осталось менее двух миллионов.

«Арсенал» тем временем безуспешно бьётся с «Монако» за трансфер полузащитника Тома Лемара. Монегаски отклонили предложение «канониров» в 50 млн евро. Похоже, клуб Дмитрия Рыболовлева сорвёт этим летом большой куш. Лучше идут переговоры по опорному полузащитнику «Спортинга» Вильяму Карвалью, выжегшему несколько российских газонов на Кубке конфедераций в составе португальской сборной. «Арсенал» готов заплатить за него требуемые 30 млн евро.

«Тоттенхэм» пока ну очень скромен на трансферном рынке. Первая за несколько недель новость — клуб с севера Лондона намерен приобрести 22-летнего защитника «Хоффенхайма» ЙеремиТольяна.

Стараются не отставать по деньгам и клубы, которые мы привыкли видеть позади «большой четвёрки». «Суонси» отказался продавать «Эвертону» исландца Гилфи Сигурдссона, отклонив предложение в 45 млн фунтов! Действительно, после солидного «навара» на трансфере Лукаку можно просить и больше.

И немного о «Халл Сити». Команда Слуцкого рассталась с рядом лидеров, но сейчас пытается восстановить баланс — из «Спарты» выписан защитник Ондржей Мазух, у «Челси» взят в аренду защитник Майкл Гектор.

Испания

Неймар, Неймар, Неймар, Неймар. Это имя вы увидите на всех заголовках испанских спортивных изданий. Обсуждение возможного перехода бразильца в «ПСЖ» — главная тема этого трансферного лета во всей Европе. Пока переговоры продолжаются, но, по сообщениям разных источников, Ней склоняется к тому, чтобы покинуть сине-гранатовых. Вполне возможно, что в обратном направлении отправится Анхель Ди Мария, который в своё время огорчал «Барселону» в футболке «Реала».

Неизвестно, останется ли в «Барселоне» Арда Туран. Сам турок желает побороться за место в основе, однако в клубе рассчитывают продать так и не сумевшего адаптироваться к каталонским реалиям футболиста.

В то же время «Барселона» начала поиски альтернативы, если Неймар таки решится на переезд в Париж. Представители сине-гранатовых уже прибыли в Лондон, чтобы провести переговоры с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Футболист согласился перейти в «Барселону», теперь нужно договориться с клубом. Отмечается, что возможность продажи Коутиньо будет рассматриваться, если только за футболиста предложат не менее € 100 млн. Также представители «Барсы» провели переговоры с агентом Килиана Мбаппе (какой трансферный обзор без этой фамилии?).

«Реал» также продолжает охоту за вундеркиндом из «Монако». Если переговоры по нему провалятся, «королевский клуб» переключится на полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера, который редко проходит в состав при Карло Анчелотти. Ещё одна мишень «сливочных» — полузащитник дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле, проведший сильный прошлый сезон. В Дортмунде рассчитывают, что смогут в случае продажи игрока оставить его у себя ещё на сезон на правах аренды.

Италия

«Ювентус» проворачивает ещё один большой трансфер. На вырученные с продажи Бонуччи в «Милан» средства «бьянконери» выписали из «Фиорентины» полузащитника Федерико Бернардески. Сумма трансфера составила € 40 млн. «Фиорентина» получит 10% от последующей продажи игрока. Также «Юве» намерен укрепить фланг обороны и готов предложить «Валенсии» 17 млн евро и Марио Лемина за Жоао Канселу. «Летучие мыши» рассчитывают получить 35 млн евро чистыми.

«Милан» продолжает взрывать итальянское медиапространство. Продолжением масштабной трансферной кампании может стать Ренату Саншеш, плотно осевший на скамейке запасных в Мюнхене. Сумма трансфера 19-летнего опорника оценивается в 40 млн евро.

«Интер» старается не отставать. «Нерадзурри» продолжают прилагать усилия, чтобы приобрести полузащитника «Баварии» Артуро Видаля. В услугах чилийца заинтересован лично Лучано Спаллетти, потому руководство «Интера» готово заплатить за Видаля € 45 млн, а ему самому положить оклад в € 7 млн в год. Кроме того, «Интер» претендует на полузащитника «Барселоны» Рафинью Алькантару, которого также рассчитывает заполучить «Ливерпуль». Не исключено, что Алькантара станет частью сделки по переезду Коутиньо на «Камп Ноу».

«Рома» пока просто сохраняет позиции. Римляне объявили о продлении контракта со своей главной звездой — Раджой Найнгголаном. Соглашение рассчитано до лета 2020 года. Кроме того, в клубе рассчитывают приобрести Самира Насри, права на которого по-прежнему принадлежат «Манчестер Сити». Переговоры активизируются в случае срыва трансфера Рияда Мареза. Главный антагонист «волков» «Лацио» желает подписать нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. Как сообщает итальянская пресса, речь идёт о сумме от 15 до 18 млн евро. В то же время «лациале» не намерены расставаться с одним из своих главных активов, полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем, менее чем за 70 млн евро. Предметный интерес к сербу проявляет «Ювентус».

Похоже, слухи об уходе Пепе Рейны из «Наполи» небеспочвенны. Неаполитанцы интересуются голкипером «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, за 25-летнего голкипера итальянцы предложили € 26 млн. В то же время клуб из Сан-Себастьяна не спешит продавать голкипера, так как рассчитывает на активацию клаусулы в размере € 40 млн.

Франция

Во Франции пока всё тихо (за исключением бушующего Парижа). Отметим лишь историю 19-летнего полузащитника «Метца» Исмаила Сарра, который отклонил предложение «Барселоны» ради того, чтобы перебраться за 17 млн евро в «Ренн». По его же словам, он ещё не готов к переходу в такой клуб. Удивительная для футболиста его возраста рассудительность.

И о «ПСЖ». Про Неймара вы уже наслышаны, и наверняка вам уже начали надоедать новости о возможном переезде в Париж Алексиса Санчеса. Так вот, «Арсенал» отклонил все предложения, которые поступили из Франции. Примерно так и должен действовать большой клуб, когда у него хотят увести одного из лидеров.

Другие

Есть трансферная жизнь и за пределами топ-5. Так, «Фенербахче» рассчитывает переманить нашего старого знакомого Самуэля Это’О из «Антальяспора». Даже в свои 36 камерунский форвард очень востребован. Не мудрено — в прошлом сезоне Самуэль наколотил 18 мячей в Суперлиге. Сам «Антальяспор» сделал запрос в «Арсенал» по трансферу Джека Уилшера. Контракт одного из самых талантливых полузащитников Англии, который в последние годы мучается от травм, оценивается в € 18 млн.