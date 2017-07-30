Ван Перси договорился о контракте с «Фейеноордом» по схеме «1+1»

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33-летний футболист согласовал с роттердамским клубом контракт на один год с опцией продления ещё на один, утверждает Voetbal International.



Сообщается, что «Фейеноорду» вряд ли удастся выкупить ван Перси у «Фенербахче», так что переход состоится только в том случае, если экс-нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» договорится о расторжении контракта с турецким клубом.



В прошлом сезоне чемпионата Турции ван Перси забил 9 голов в 24 матчах.