Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30532411/
30 июля 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ван Перси договорился о контракте с «Фейеноордом» по схеме «1+1»

Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси близок к возвращению в «Фейеноорд», воспитанником которого он является.

Форвард Фенербахче Робин ван Перси близок к возвращению в Фейеноорд воспитанником которого он является. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

33-летний футболист согласовал с роттердамским клубом контракт на один год с опцией продления ещё на один, утверждает Voetbal International.

Сообщается, что «Фейеноорду» вряд ли удастся выкупить ван Перси у «Фенербахче», так что переход состоится только в том случае, если экс-нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» договорится о расторжении контракта с турецким клубом.

В прошлом сезоне чемпионата Турции ван Перси забил 9 голов в 24 матчах.

Фейеноорд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики