Зидан заявил, что его не волнует поражение «Реала» от «Барселоны»

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В субботу «Реал» в Майами потерпел поражение от «Барселоны» со счетом 2:3.

«Это предсезонная подготовка. Я уверен, что наши результаты не те, что мы ожидали, но это ничего не меняет. Важно, чтобы мы были готовы к 8 августа. Я видел хорошие моменты, но также были моменты, которые мне не понравились. Мы должны быть терпеливее и много работать, чтобы подготовиться к Суперкубку УЕФА. Меня не волнует это поражение. Это всегда обидно, нам не нравится проигрывать, но это не самая главная вещь», — цитирует Зидана сайт «Реала».

«Реал» 8 августа в матче за Суперкубок УЕФА в Скопье сыграет с «Манчестер Юнайтед».