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30 июля 2017, 10:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Зидан заявил, что его не волнует поражение «Реала» от «Барселоны»

МОСКВА, 30 июл — Р-Спорт. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что его не волнует поражение от «Барселоны» в матче Международного кубка чемпионов — товарищеского футбольного турнира.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заявил что его не волнует поражение от Барселоны в матче Международного кубка чемпионов — товарищеского футбольного турнира. Увеличить
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В субботу «Реал» в Майами потерпел поражение от «Барселоны» со счетом 2:3.

«Это предсезонная подготовка. Я уверен, что наши результаты не те, что мы ожидали, но это ничего не меняет. Важно, чтобы мы были готовы к 8 августа. Я видел хорошие моменты, но также были моменты, которые мне не понравились. Мы должны быть терпеливее и много работать, чтобы подготовиться к Суперкубку УЕФА. Меня не волнует это поражение. Это всегда обидно, нам не нравится проигрывать, но это не самая главная вещь», — цитирует Зидана сайт «Реала».

«Реал» 8 августа в матче за Суперкубок УЕФА в Скопье сыграет с «Манчестер Юнайтед».

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