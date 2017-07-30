Рамос: Надеюсь, взял у Неймара его последнюю футболку в «Барселоне»

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«У меня очень хорошие отношения с Неймаром. Я поменялся с ним футболками, и надеюсь, что взял его последнюю футболку в “Барселоне”, иначе нас ждут проблемы. Думаю, Неймар отличный игрок, ключевой для “Барселоны”, и он сам определит своё будущее. Мне он ничего не сказал», — цитирует Рамоса Marca.