Рамос: Надеюсь, взял у Неймара его последнюю футболку в «Барселоне»
Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал, что после поражения от «Барселоны» (2:3) в матче Международного кубка чемпионов поменялся футболками с форвардом
сине-гранатовых Неймаром и выразил надежду, что бразилец перейдёт из каталонского клуба в «ПСЖ».
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«У меня очень хорошие отношения с Неймаром. Я поменялся с ним футболками, и надеюсь, что взял его последнюю футболку в “Барселоне”, иначе нас ждут проблемы. Думаю, Неймар отличный игрок, ключевой для “Барселоны”, и он сам определит своё будущее. Мне он ничего не сказал», — цитирует Рамоса Marca.
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