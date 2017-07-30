БАТЭ безуспешно пытался подписать капитана «Немана» трижды.



Первый раз — в 2013 году. Анатолий Капский и Виктор Гончаренко приезжали в Гродно и почти договорились с полузащитником «Немана», но в последний момент хавбек отказался от перехода.



Второй раз БАТЭ делал официальный запрос на трансфер поздней осенью 2016-го. Договориться с гродненским клубом не получилось по сумме компенсации, а история получила скандальный оттенок благодаря комментариям ситуации со стороны Анатолия Капского. На которые, впрочем, Савицкий ответил не только словами, но и результативной игрой.



Cпустя 7 месяцев, в июне этого года, БАТЭ еще раз заявил свои притязания на приобретение игрока, и футбольный Гродно снова отверг финансовое предложение Борисова.



Вот что сказал Анатолий Капский в интервью «Трибуне» о сорвавшемся трансфере Савицкого:



— Тогда я знал, что говорю, и понимал, что хочу от этого заявления получить. Вот и все. Ни в коей мере мои слова не зависели от трансферной стоимости Савицкого. Все мы люди, и у каждого бывают определенные ситуации.



Сейчас лично я не занимался этим переходом. Передал Павлу через наших представителей, что у БАТЭ есть к нему интерес. Повторюсь, в жизни все меняется. Мы следим за развитием футболистов, которые нас интересовали или интересуют. Во многом благодаря Игорю Ковалевичу и в футбольном, и в человеческом развитии Савицкого произошел качественный скачок. Мы разговаривали с агентами Павла. Все устроило их сторону, но клуб отклонил наше предложение. В «Немане» очень сложная структура принятия решений. Я понял, что это не в компетенции директора клуба. Нам называли фамилии высоких государственных чиновников, которые решали этот вопрос. В конце концов «Неман» назвал совершенно неадекватную сумму компенсации. С учетом всех затрат на клуб, агента и футболиста она была примерно сопоставима с той, которую по слухам предлагала «Валенсия». Кстати, буквально на следующий день после того, как мы обо всем договорились с представителями футболиста, в СМИ вдруг появилась информация об интересе к Савицкому со стороны «Валенсии». Я уже давно работаю в футболе, такими игрушками меня не удивить. Не получилось оформить переход, значит, не получилось.



Но, насколько нам известно, в конце года у Савицкого заканчивается срок действия контракта с «Неманом», а через полторы недели Павел достигнет 23-летнего возраста. На наш взгляд, эти два важных обстоятельства при переговорах существенно влияли на трансферную стоимость и еще окажут свое влияние в будущем. Поэтому не все так радужно у гродненского клуба в плане получения компенсации за Савицкого, если, конечно, тот не заключит новое соглашение с «Неманом».

Здесь следует обозначить два нюанса. Во-первых, согласно регламенту ФИФА по трансферам и переходам футболистов, право на компенсацию за подготовку игрока, достигшего 23 лет, сохраняется до окончания текущего сезона. В нашем случае «Неман» имеет право на эту компенсацию до конца года независимо от месяца, в котором Савицкий достиг 23-летнего возраста.



Во-вторых, по истечении контракта с гродненским клубом расходы на «агента и футболиста» никуда не денутся. Только Павел будет абсолютно свободен для предложений, а спрос на игрока может значительно возрасти. Способен ли БАТЭ конкурировать по зарплате с клубами из Турции, Израиля, Греции? В эти страны за последнее время переходы наших футболистов не редки: Скавыш, Бага, Карницкий. Практически не имевшие игровой практики в клубах Филипенко и Кисляк благодаря статусу игрока сборной тоже получили выгодные предложения.



Понимая все это, а также видя необходимость усиления под еврокубки и борьбу за золото в чемпионате, Анатолий Капский «наступил себе на горло» и фактически первым сделал финансовый запрос по Савицкому этим летом.



Камень преткновения в этой истории один — сумма компенсации для «Немана». На днях мэр Гродно и по совместительству председатель правления клуба Мечислав Гой озвучил цифры:



— БАТЭ за него предлагал 90 тысяч долларов. Но это не та сумма, которая устроила бы нас за такого игрока. Останется ли он в клубе в будущем, зависит только от самого Савицкого. Мы предложим самые лучшие условия, чтобы он и дальше играл в нашей команде. Надо понимать, что любой клуб должен зарабатывать на продаже игроков, как это принято в Европе.

Кто такой Павел Савицкий? Это футболист, который к 23 годам имеет абсолютно лучшую статистику в чемпионате Беларуси для атакующего полузащитника его возраста. За «Неман» вингер провел 171 игру в высшей лиге и заработал 45+21 по системе «гол+пас». Всего забил более 60 голов за Гродно.



С осени прошлого года Савицкий значительно улучшил свою игру и результативно играет не только в чемпионате, но и в международных матчах — дубль в ворота сборной Голландии U-21, голы за национальную сборную Беларуси в матчах с Люксемубргом и Болгарией тому доказательство.



Подтверждается прогресс Павла и данными авторитетного портала transfermarkt.com, который увеличил рыночную стоимость игрока за последний год почти вдвое — с 600 тысяч евро до миллиона.





Савицкий является капитаном гродненского клуба, лидером и стилеобразующим игроком на поле. При этом «Неман» нацелен завоевать путевку в Лигу Европы и бороться минимум за 4-е место в чемпионате. Кстати, именно гол Савицкого недавно обеспечил клубу выход в весенний четвертьфинал Кубка страны.



За озвученные 90 тысяч долларов в Гродно не увидели смысла расставаться со стержневым игроком атакующей линии. Эта сумма не компенсирует расставание со спортивными амбициями во второй части чемпионата. Тем более, Савицкий каждым своим вызовом в национальную сборную приносит клубу около 4,5 тысячи евро. Также важный нюанс, который следует учитывать при оценке трансферной стоимости футболиста.



Сколько же стоит Савицкий в данной ситуации? Ответ на этот вопрос может быть сугубо теоретическим. Для расчета с позиции продавца есть нормы, по которым складываются все зарплаты и бонусы, полученные игроком за 5 лет. Плюс идет умножение на коэффициент согласно рангу клуба. Получается очень много, почему, собственно, трансфер Савицкого никто за эти годы так и не осилил.



Эту же схему расчета обычно применяют и с позиции покупателя. Предположим, БАТЭ предлагает Савицкому минимум: 6 тысяч долларов в месяц и контракт на 3 года. Суммарно выходит 216 тысяч долларов. С учетом выше перечисленных факторов рыночная стоимость игрока будет около 250 тысяч долларов.



Нажимать на то, что у клуба и футболиста закончится контракт через полгода, — значит, упустить возможность укрепиться в эти полгода (с учетом важности для БАТЭ еврокубковой квалификации — вопрос принципиальный). Покупатель отлично понимает, что приобретает на 3 года права на качественного и сохраняющего перспективу роста игрока, который принесет пользу на поле, повысит лояльность к бренду за счет выступлений в национальной сборной, а также имеет высокую вероятность выгодной перепродажи. В истории того же БАТЭ достаточно успешных исходящих трансферов с суммами в 1−1,5−2 млн. евро.



С зимы 2016-го из белорусов, выступающих в нацчемпионате, в ряды «желто-синих» влился только Евгений Березкин. Пополнение состава добротным белорусом из внутреннего чемпионата для Борисова становится раритетной роскошью. Что уж говорить о Павле Савицком, с его статистикой и атакующим потенциалом.



Скупой платит дважды и не всегда купюрами.