Гудбай, Америка! «Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне
Первое класико в истории, прошедшее на территории США, оправдало все ожидания.
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Видимо, что-то случилось...
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«РЕАЛ» — «БАРСЕЛОНА» — 2:3 (2:2)
Голы: Месси, 3 (0:1). Ракитич, 7 (0:2). Ковачич, 14 (1:2). Асенсио, 36 (2:2). Пике, 50 (2:3).
«Реал»: Навас, Карвахаль (Хакими, 74), Серхио Рамос (Вальехо, 46), Варан (Начо, 46), Марселу (Эрнандез, 74), Модрич (Иско, 46), Каземиру (Льоренте, 74), Ковачич (Себальос, 74), Асенсио (Васкес, 46), Бензема, Бэйл (Оскар Родригес, 74).
«Барселона»: Силлессен, Алейш Видаль (Семеду, 63), Пике (Маскерано, 73), Юмтити (Фермален, 63), Жорди Альба (Динь, 73), Ракитич (Аленья, 73), Бускетс (Сампер, 73), Иньеста (Серхи Роберто, 46), Месси (Пако Алькасер, 63), Л. Суарес (Д..Суарес, 63), Неймар (Арда Туран, 73).
Предупреждения: Варан, 22. Карвахаль, 60. Л. Суарес, 60. Сампер, 78.
Майами. «Hard Rock Stadium».
Удивительно, как, оказывается, может складываться ход игры между «Реалом» и «Барселоной», когда на кону не стоит ни трофей, ни даже три очка. Постоянное движение обеих сторон вперед без оглядки на собственные ворота, отсутствие центра поля, экспериментальные составы (пусть и не с первых минут) — такой коктейль приготовили для зрителей звездные участники субботнего представления на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Никаких поблажек друг другу, ни сантиметра поля сопернику, несмотря на неофициальный характер встречи. Товарищеское класико — это оксюморон.
Как и ожидалось, в стартовых составах команд Вальверде и Зидана вышли сильнейшие игроки, находившиеся в распоряжении этих специалистов — еще бы, учитывая количество нулей в ценах на билеты. У «Реала» в центре защиты
Играть в поддавки никто не собирался — первое эль класико на американской земле началось так бодро, что у европейцев, осмелившихся дождаться прямого эфира в 2 или 3 часа ночи, сон как рукой сняло. Несмотря на то, что обе команды примерно в одно время сменили часовые пояса и оказались за океаном, создалось впечатление, что у каталонцев лучше прошел процесс акклиматизации. Но не потому, что первые свои две игры на турнире «Барса» выиграла, а «Реал» проиграл, нет. Дело в том, что в первые десять минут субботней игры
Но не будем забывать, что матч проходил в штате Флорида, где даже если и находится тень, то солнца все равно оказывается больше. И столичный клуб в
В матчах против «Ювентуса» и «МЮ» Вальверде в перерыве полностью менял состав — на второй тайм выходили 10, а то и 11 свежих игроков; Зидан в играх с англичанами к заменам подходил не так радикально. На этот раз главный тренер «Барселоны» от своей тактики отошел — после перерыва в составе
Несыгранная пара центральных защитников уже через пять минут после свистка судьи привезла гол в свои ворота — Неймар подал со штрафного, Вальехо и Начо не разобрались, кому держать Пике, и автор самой резонансной реакции на возможный уход Неймара в упор расстрелял Наваса. «Барса» вышла вперед и начала планомерно обновлять состав — Вальверде, как оказалось, лишь отложил приведение своей тактики в исполнение; тем же занялся и Зидан. К 74-й минуте из стартовых игроков на поле остались лишь вратари. Это отразилось на комбинационной игре — большинство атак сводилось к индивидуальным действиям, по обе стороны баррикад пропало взаимопонимание, и последнюю четверть часа команды откровенно доигрывали. Страсти еще немного побурлили, неприлично долго о
«Барселона» побеждает «Реал» в первом класико сезона и завершает американское турне с тремя победами в трех играх; столичный клуб, наоборот, терпит три поражения подряд. До их официального свидания в Суперкубке Испании две недели. Ставки там будут уже другие, так что и коктейль придется готовить по иному рецепту. Тем более, одного очень важного бразильского ингредиента в нем уже не будет.
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