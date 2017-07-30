Гудбай, Америка! «Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне

«РЕАЛ» — «БАРСЕЛОНА» — 2:3 (2:2)

Голы: Месси, 3 (0:1). Ракитич, 7 (0:2). Ковачич, 14 (1:2). Асенсио, 36 (2:2). Пике, 50 (2:3).

«Реал»: Навас, Карвахаль (Хакими, 74), Серхио Рамос (Вальехо, 46), Варан (Начо, 46), Марселу (Эрнандез, 74), Модрич (Иско, 46), Каземиру (Льоренте, 74), Ковачич (Себальос, 74), Асенсио (Васкес, 46), Бензема, Бэйл (Оскар Родригес, 74).

«Барселона»: Силлессен, Алейш Видаль (Семеду, 63), Пике (Маскерано, 73), Юмтити (Фермален, 63), Жорди Альба (Динь, 73), Ракитич (Аленья, 73), Бускетс (Сампер, 73), Иньеста (Серхи Роберто, 46), Месси (Пако Алькасер, 63), Л. Суарес (Д..Суарес, 63), Неймар (Арда Туран, 73).

Предупреждения: Варан, 22. Карвахаль, 60. Л. Суарес, 60. Сампер, 78.

Майами. «Hard Rock Stadium».

Удивительно, как, оказывается, может складываться ход игры между «Реалом» и «Барселоной», когда на кону не стоит ни трофей, ни даже три очка. Постоянное движение обеих сторон вперед без оглядки на собственные ворота, отсутствие центра поля, экспериментальные составы (пусть и не с первых минут) — такой коктейль приготовили для зрителей звездные участники субботнего представления на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Никаких поблажек друг другу, ни сантиметра поля сопернику, несмотря на неофициальный характер встречи. Товарищеское класико — это оксюморон.

Как и ожидалось, в стартовых составах команд Вальверде и Зидана вышли сильнейшие игроки, находившиеся в распоряжении этих специалистов — еще бы, учитывая количество нулей в ценах на билеты. У «Реала» в центре защиты наконец-то появился Серхио Рамос, залечивший больное ухо; у «Барсы» в основе, скорее всего, в последний раз оказалось ударное трио МСН. Да и вообще, каждое результативное действие Неймара, со дня на день готового объявить о своем отъезде во Францию, отныне приобретало приставку «последний».

Играть в поддавки никто не собирался — первое эль класико на американской земле началось так бодро, что у европейцев, осмелившихся дождаться прямого эфира в 2 или 3 часа ночи, сон как рукой сняло. Несмотря на то, что обе команды примерно в одно время сменили часовые пояса и оказались за океаном, создалось впечатление, что у каталонцев лучше прошел процесс акклиматизации. Но не потому, что первые свои две игры на турнире «Барса» выиграла, а «Реал» проиграл, нет. Дело в том, что в первые десять минут субботней игры сине-гранатовые выглядели так, словно предсезонка для них уже давно позади: отточенные передачи в касание, командный прессинг, точные удары. «Барселона» забила первыми же двумя выстрелами в створ — неожиданные 2:0, усилиями Месси и Ракитича, зажглись на табло уже к 7-й минуте. «Реал» был тенью своей тени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Messi scores what is surely his biggest El Clasico goal to date <a href="https://twitter.com/hashtag/Messi?src=hash">#Messi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ElClasicoMiami?src=hash">#ElClasicoMiami</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Barcelona?src=hash">#Barcelona</a> <a href="https://t.co/K4Cm3JIRqM">pic.twitter.com/K4Cm3JIRqM</a></p>— Dave (@DesTaquito) <a href="https://twitter.com/DesTaquito/status/891451850549067776">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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Но не будем забывать, что матч проходил в штате Флорида, где даже если и находится тень, то солнца все равно оказывается больше. И столичный клуб в какой-то момент поймал этот солнечный луч за хвост. Сделал это самый результативный игрок сливочных в первом тайме — Матео Ковачич. Хорват для начала забил сам, классно приложившись по мячу издалека, а затем ассистировал Асенсио, ловко поймавшему передачу в ногах Альбы и воткнувшему снаряд в ближний угол ворот Силессена. Впрочем, учитывая количество упущенных моментов у ворот Наваса, счет 2:2 на исходе первой половины игры выглядел не совсем справедливым.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Pique will never forget what Kovacic has done to him.. <a href="https://t.co/qqQfDhths0">pic.twitter.com/qqQfDhths0</a></p>— Football Planet (@FoootballPlanet) <a href="https://twitter.com/FoootballPlanet/status/891456694282330112">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В матчах против «Ювентуса» и «МЮ» Вальверде в перерыве полностью менял состав — на второй тайм выходили 10, а то и 11 свежих игроков; Зидан в играх с англичанами к заменам подходил не так радикально. На этот раз главный тренер «Барселоны» от своей тактики отошел — после перерыва в составе сине-гранатовых обнаружилось лишь одно изменение, Серджи Роберто вместо Иньесты. Интересно, что в трех матчах предсезонки Роберто играл на трех разных позициях в полузащите — справа (вместо Ракитича), в центре (вместо Бускетса) и вот теперь слева, заменив Иньесту. «Реал» ко второму тайму обновил центр обороны (Вальехо и Начо вместо Варана и Рамоса) и линию атаки (Иско и Лукас Васкес вместо в который раз неубедительных Бензема и Бэйла).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">GOLAÇO DO MENINO ASENSIO! <a href="https://t.co/XBznv4i3rf">pic.twitter.com/XBznv4i3rf</a></p>— Madridistas (@_MeuMadrid) <a href="https://twitter.com/_MeuMadrid/status/891461782845390849">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Несыгранная пара центральных защитников уже через пять минут после свистка судьи привезла гол в свои ворота — Неймар подал со штрафного, Вальехо и Начо не разобрались, кому держать Пике, и автор самой резонансной реакции на возможный уход Неймара в упор расстрелял Наваса. «Барса» вышла вперед и начала планомерно обновлять состав — Вальверде, как оказалось, лишь отложил приведение своей тактики в исполнение; тем же занялся и Зидан. К 74-й минуте из стартовых игроков на поле остались лишь вратари. Это отразилось на комбинационной игре — большинство атак сводилось к индивидуальным действиям, по обе стороны баррикад пропало взаимопонимание, и последнюю четверть часа команды откровенно доигрывали. Страсти еще немного побурлили, неприлично долго о чем-то горячо спорили Ракитич и Джейр Марруфо, главный судья встречи, но финальный свисток других изменений на табло не застал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Video: Pique puts Barcelona back in from. They lead Real Madrid 3-2. <a href="https://twitter.com/hashtag/ElClasico?src=hash">#ElClasico</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ElClasicoMiami?src=hash">#ElClasicoMiami</a> <a href="https://t.co/0iaIDaL64L">pic.twitter.com/0iaIDaL64L</a></p>— Big Nothing (@BigNothingPod) <a href="https://twitter.com/BigNothingPod/status/891470645560782848">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Барселона» побеждает «Реал» в первом класико сезона и завершает американское турне с тремя победами в трех играх; столичный клуб, наоборот, терпит три поражения подряд. До их официального свидания в Суперкубке Испании две недели. Ставки там будут уже другие, так что и коктейль придется готовить по иному рецепту. Тем более, одного очень важного бразильского ингредиента в нем уже не будет.