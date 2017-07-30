«Барселона» обыграла «Реал» и стала победителем Международного кубка чемпионов
МОСКВА, 30 июл —
Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов и стали победителями турнира.
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Встреча, прошедшая в субботу в Майами, завершилась со счетом 3:2. В составе «Барселоны» голы забили Лионель Месси (3-я минута), Иван Ракитич (7) и Жерар Пике (50). У «Реала» отличились Матео Ковачич (14) и Марко Асенсио (36).
«Барселона» победила во всех трех матчах Международного кубка чемпионов-2017, в которых принимала участие, и стала первой по итогам турнира.
В другом матче «Манчестер Сити» благодаря голам Джона Стоунза, Рахима Стерлинга и Брахима Диаса обыграл «Тоттенхэм» — 3:0.
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