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30 июля 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» обыграла «Реал» и стала победителем Международного кубка чемпионов

МОСКВА, 30 июл — Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» одержали победу над мадридским «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов и стали победителями турнира.

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Встреча, прошедшая в субботу в Майами, завершилась со счетом 3:2. В составе «Барселоны» голы забили Лионель Месси (3-я минута), Иван Ракитич (7) и Жерар Пике (50). У «Реала» отличились Матео Ковачич (14) и Марко Асенсио (36).

«Барселона» победила во всех трех матчах Международного кубка чемпионов-2017, в которых принимала участие, и стала первой по итогам турнира.

В другом матче «Манчестер Сити» благодаря голам Джона Стоунза, Рахима Стерлинга и Брахима Диаса обыграл «Тоттенхэм» — 3:0.

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