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30 июля 2017, 10:39 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов

ТАСС, 30 июля. «Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» со счетом 3:0 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.

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Мячи забили Джон Стоунз (10-я минута), Рахим Стерлинг (73) и Браим Диаз (90).

«Манчестер Сити» добился на турнире второй разгромной победы подряд. 27 июля подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли мадридский «Реал» — 4:1.

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал», испанские «Реал» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен». Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

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