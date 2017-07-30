«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов
ТАСС, 30 июля. «Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» со счетом 3:0 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мячи забили Джон Стоунз (10-я минута), Рахим Стерлинг (73) и Браим Диаз (90).
«Манчестер Сити» добился на турнире второй разгромной победы подряд. 27 июля подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли мадридский «Реал» — 4:1.
Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал», испанские «Реал» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен». Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.
Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter