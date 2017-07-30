«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов

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Мячи забили Джон Стоунз (10-я минута), Рахим Стерлинг (73) и Браим Диаз (90).

«Манчестер Сити» добился на турнире второй разгромной победы подряд. 27 июля подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли мадридский «Реал» — 4:1.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">All three goals in one package!<br><br>Short highlights ? <a href="https://t.co/0LMafustFc">https://t.co/0LMafustFc</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/cityontour?src=hash">#cityontour</a> <a href="https://t.co/kQ7UCMvhPG">pic.twitter.com/kQ7UCMvhPG</a></p>— Manchester City (@ManCity) <a href="https://twitter.com/ManCity/status/891482174507163648">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал», испанские «Реал» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен». Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.