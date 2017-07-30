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30 июля 2017, 11:24 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Голкипер «Крумкачы» забил гол ударом через все поле

Вратарь футбольного клуба «Крумкачы» Евгений Костюкевич забил гол своему оппоненту из ФК «Витебск» ударом через все поле. Это произошло в рамках матча 16-го тура Чемпионата Беларуси по футболу.

На 64-ой минуте Костюкевич отлично сыграл на выходе и сразу же выбил мяч в направлении ворот соперников. Тот ударился о газон недалеко от штрафной и ловко перелетел «витебчанина» Дмитрия Гущенко.

Гол Костюкевича стал очень важным — он помог «Крумкачам» сыграть вничью на выезде. Кстати, на 77-ой минуте герой матча получил красную карточку и оставил команду в затруднительном положении. Впрочем, вышедший на замену Антон Шунто сохранил ворота «на замке».

Крумкачи
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