Голкипер «Крумкачы» забил гол ударом через все поле
Вратарь футбольного клуба «Крумкачы» Евгений Костюкевич забил гол своему оппоненту из ФК «Витебск» ударом через все поле. Это произошло в рамках матча 16-го тура Чемпионата Беларуси по футболу.
На 64-ой минуте Костюкевич отлично сыграл на выходе и сразу же выбил мяч в направлении ворот соперников. Тот ударился о газон недалеко от штрафной и ловко перелетел «витебчанина» Дмитрия Гущенко.
Гол Костюкевича стал очень важным — он помог «Крумкачам» сыграть вничью на выезде. Кстати, на 77-ой минуте герой матча получил красную карточку и оставил команду в затруднительном положении. Впрочем, вышедший на замену Антон Шунто сохранил ворота «на замке».
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