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30 июля 2017, 1:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«ПСЖ» победил «Монако» и завоевал Суперкубок Франции

МОСКВА, 30 июл — Р-Спорт. «Пари Сен-Жермен» нанес поражение «Монако» и стал обладателем Суперкубка Франции по футболу.

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Встреча, прошедшая в Танжере (Марокко), завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан, у которых голы забили Дани Алвес (51-я минута) и Адриен Рабьо (63-я), в составе монегасков отличился Джибриль Сидибе (30-я).

В матче за Суперкубок участвуют победитель чемпионата Франции, которым в прошлом сезоне стал «Монако», и обладатель Кубка Франции («ПСЖ»). Столичный клуб выиграл титул в седьмой раз в истории и в пятый раз подряд.

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