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30 июля 2017, 1:57 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Борисовский БАТЭ разгромил футболистов «Гомеля», жодинские торпедовцы проиграли «Ислочи» в чемпионате Беларуси

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали крупную победу на старте второго круга чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 16-го тура борисовчане уверенно переиграли гостей из «Гомеля» — 3:0. В первой половине игры Михаил Гордейчук и Мирко Иванич забили по голу, а после перерыва окончательный результат установил Виталий Родионов. Для Михаила Гордейчука гол в ворота гомельчан стал 8-м в нынешнем первенстве, и он единолично возглавил список лучших бомбардиров.

Его конкурент форвард гродненского «Немана» Павел Савицкий отличиться не сумел, но его команда добилась выездной победы над мозырской «Славией» со счетом 2:1. Победный гол забил новобранец гродненской дружины Вячеслав Глеб, отличившийся на последней минуте встречи.

Бывший клуб Глеба-младшего «Крумкачы» без группы ведущих игроков сумел сыграть вничью в гостях у «Витебска» — 2:2.

Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» неудачно провели выездной поединок с одним из аутсайдеров турнира «Ислочью», уступив со счетом 1:2. Это был первый матч автозаводцев под руководством нового наставника Олега Кубарева, который сменил на посту главного тренера Игоря Криушенко.

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