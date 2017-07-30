Борисовский БАТЭ разгромил футболистов «Гомеля», жодинские торпедовцы проиграли «Ислочи» в чемпионате Беларуси

В домашнем поединке 16-го тура борисовчане уверенно переиграли гостей из «Гомеля» — 3:0. В первой половине игры Михаил Гордейчук и Мирко Иванич забили по голу, а после перерыва окончательный результат установил Виталий Родионов. Для Михаила Гордейчука гол в ворота гомельчан стал 8-м в нынешнем первенстве, и он единолично возглавил список лучших бомбардиров.

Его конкурент форвард гродненского «Немана» Павел Савицкий отличиться не сумел, но его команда добилась выездной победы над мозырской «Славией» со счетом 2:1. Победный гол забил новобранец гродненской дружины Вячеслав Глеб, отличившийся на последней минуте встречи.

Бывший клуб Глеба-младшего «Крумкачы» без группы ведущих игроков сумел сыграть вничью в гостях у «Витебска» — 2:2.

Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» неудачно провели выездной поединок с одним из аутсайдеров турнира «Ислочью», уступив со счетом 1:2. Это был первый матч автозаводцев под руководством нового наставника Олега Кубарева, который сменил на посту главного тренера Игоря Криушенко.