«Легия» перед «Астаной» победила в чемпионате
Соперник «Астаны» по Лиге Чемпионов «Легия» одержала победу в матче третьего тура чемпионата Польши, сообщает Sports.kz.
Варшавская команда дома была сильнее «Сандецьи» — 2:0. Отличились Каспер Хямяляйнен (72-я минута) и Михал Кухарчик (94-я). Это первая победа «Легии» в Экстракласе в новом сезоне.
Следующим соперником поляков станет «Астана» — первый матч третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов в Казахстане завершился победой хозяев со счетом 3:1. Ответная игра в Варшаве пройдет в ночь со 2 на 3 августа и начнется в 00:45 по астанинскому времени. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа «Легии» — 1.78, ничья — 3.82, победа «Астаны» — 5.
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