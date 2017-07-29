Полузащитник «Интера» забил в свои ворота с центра поля в матче с «Челси»
Полузащитник миланского «Интера» Жоффре Кондогбиа забил в свои ворота в матче с лондонским «Челси» в рамках товарищеского турнира Международный кубок чемпионов.
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Эпизод случился на 74-й минуте. Кондагбиа, прессингуемый игроком «Челси», сделал передачу в сторону своего вратаря, но мяч срезался с ноги и залетел точно в дальний верхний угол ворот «Интера».
Встреча прошла в субботу, 29 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба. За «Интер» мячи забили Стефан Йоветич (на 45-й минуте) и Иван Перишич (53).
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