Полузащитник «Интера» забил в свои ворота с центра поля в матче с «Челси»

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Эпизод случился на 74-й минуте. Кондагбиа, прессингуемый игроком «Челси», сделал передачу в сторону своего вратаря, но мяч срезался с ноги и залетел точно в дальний верхний угол ворот «Интера».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Own Goal of the year <a href="https://twitter.com/hashtag/Kondogbia?src=hash">#Kondogbia</a> 1:2 <a href="https://twitter.com/hashtag/ChelseaInter?src=hash">#ChelseaInter</a> <a href="https://t.co/mrSGBiz5aN">pic.twitter.com/mrSGBiz5aN</a></p>— Enjoy Inter News (@EnjoyInterNews) <a href="https://twitter.com/EnjoyInterNews/status/891285386701492224">29 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Встреча прошла в субботу, 29 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба. За «Интер» мячи забили Стефан Йоветич (на 45-й минуте) и Иван Перишич (53).