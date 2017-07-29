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29 июля 2017, 19:20 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Атырау» дома в меньшинстве переиграл «Тобол»

Костанайский клуб потерпел второе поражение кряду.

ФК «Атырау» одержал победу над костанайским «Тоболом» в домашнем матче 22-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Атырау, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал Предраг Сикимич, отличившийся на 28-й минуте игры.

При этом «нефтяники» доигрывали встречу в меньшинстве. На 80-й минуте полузащитник Йован Джокич получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После этой игры в активе «Атырау» стало 24 очка. У «Тобола», потерпевшего второе поражение кряду, остался 31 балл.

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