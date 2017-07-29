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29 июля 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» намерена пожаловаться на «ПСЖ» в УЕФА

Руководство «Барселоны» обратится в УЕФА, если «ПСЖ» активирует сумму отступных в контракте нападающего каталонцев Неймара, информирует AS.

Руководство Барселоны обратится в УЕФА если ПСЖ активирует сумму отступных в контракте нападающего каталонцев Неймара. Увеличить
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Каталонцы уверены, что ни один европейский клуб не в состоянии выплатить прописанные в соглашении 222 миллиона евро, при этом не нарушив правила финансового fair play. Сине-гранатовые потребуют у УЕФА изучения происхождения средств, которыми французы выкупят бразильца.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» купит Неймара за прописанные 222 миллиона евро, а также выплатят крупный бонус отцу форварда, который является его агентом. Зарплата игрока составит 30 миллионов евро в год.

Неймар играет за «Барселону» с 2013 года. Он провел в составе команды 186 матчей, забил 105 голов и отдал 80 голевых передач. Согласно сообщениям СМИ, мотивацией Неймара к уходу из «Барселоны» служит желание «прекратить оставаться в тени Месси».

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