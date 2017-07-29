«Шахтёр» на 95-й минуте вырвал победу над «Сталью» в матче чемпионата Украины

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Встреча прошла в Днепре на стадионе «Метеор» и завершилась со счётом 1:2.

Уже на 9-й минуте полузащитник Орест Кузык вывел номинальных хозяев вперёд. В конце первого тайма хавбек «горняков» Тайсон сравнял счёт. Во втором тайме донецкая команда владела солидным преимуществом и добилась своего только на 95-й минуте — победный мяч забил Густаво Бланко.

«Шахтёр» набрал шесть очков и вышел на первое место в УПЛ, «Сталь» (6) идёт третьей.