«Шахтёр» на 95-й минуте вырвал победу над «Сталью» в матче чемпионата Украины
Донецкий «Шахтёр» обыграл «Сталь» из Каменского в матче третьего тура чемпионата Украины.
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Встреча прошла в Днепре на стадионе «Метеор» и завершилась со счётом 1:2.
Уже на 9-й минуте полузащитник Орест Кузык вывел номинальных хозяев вперёд. В конце первого тайма хавбек «горняков» Тайсон сравнял счёт. Во втором тайме донецкая команда владела солидным преимуществом и добилась своего только на 95-й минуте — победный мяч забил Густаво Бланко.
«Шахтёр» набрал шесть очков и вышел на первое место в УПЛ, «Сталь» (6) идёт третьей.
Главные тренеры
|Якоб Галл
|Паулу Фонсека
Голы
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Составы
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Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
|3
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|13
|16
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|2
Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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