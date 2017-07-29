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29 июля 2017, 19:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шахтёр» на 95-й минуте вырвал победу над «Сталью» в матче чемпионата Украины

Донецкий «Шахтёр» обыграл «Сталь» из Каменского в матче третьего тура чемпионата Украины.

Донецкий Шахтёр обыграл Сталь из <span class=error>Каменского</span> в матче третьего тура чемпионата Украины. Увеличить
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Встреча прошла в Днепре на стадионе «Метеор» и завершилась со счётом 1:2.

Уже на 9-й минуте полузащитник Орест Кузык вывел номинальных хозяев вперёд. В конце первого тайма хавбек «горняков» Тайсон сравнял счёт. Во втором тайме донецкая команда владела солидным преимуществом и добилась своего только на 95-й минуте — победный мяч забил Густаво Бланко.

«Шахтёр» набрал шесть очков и вышел на первое место в УПЛ, «Сталь» (6) идёт третьей.

29.07.2017 17:00 основной раунд: 3-й тур
Сталь Д 1:2 Шахтер Д
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Якоб Галл Паулу Фонсека
Голы
9′ Орест Кузык  
  Тайсон Б. 45′
  Gustavo Leshchuk 90′
Составы
Герман Пеньков 71
Богдан Михайличенко 44
90′ 90′ 90′ Артур Даниелян 22
Hlib Hrachov 15
90′ Oleksandr Tymchyk 18
Малакян Г. 3
Орест Кузык 17
Малакян Э. 21
43′ Oleksei Shebetun 27
Danylo Knysh  
74′ Andriy Yakymiv 97
Kirilo Kostenko  
87′ Марян Мисик 8
Dmytro Kopytov  
30 Пятов А.
31 Исмаили
19 Феррейра Ф.
4 Кривцов С. 86′
33 Срна Д.
6 Степаненко Т. 83′
8 "Фред" 90′
11 Марлос Р. 90′
44 Ракицкий Я. 66′ 53′
  Коваленко В.
10 Бернард 74′
  Дентинью Б. 90′
7 Тайсон Б. 85′ 52′
  Gustavo Leshchuk
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
3 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 8
2 Угловые 13
16 Фолы 18
0 Офсайды 2
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер Д
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