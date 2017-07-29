Первое класико сезона. Последнее класико Неймара?

Пожалуй, никто не умеет зарабатывать деньги на спорте так, как Соединенные Штаты Америки. Потрясающие стадионы, заинтересованная публика, многолетние наработки в реализации атрибутики и эксплуатации праздничного настроения — все это заставило лучшие команды мирового футбола этим летом преодолеть океан и десантироваться на североамериканском континенте. Всю последнюю неделю июля в разных городах США вспыхивали яркие афиши: «Барселона» — «Ювентус», «Реал» — «Манчестер Юнайтед», ПСЖ — «Ювентус». Самый громкий матч американского этапа Международного кубка чемпионов выпало принять городу с едва ли не самой высокой плотностью богачей на квадратный метр: в Майами в ночь с субботы на воскресенье по центральному европейскому времени на поле «Хард Рок Стэдиум» выйдут «Реал» и «Барселона» — первое в истории класико на американской земле.

Впрочем, не первое за пределами Испании. В 1982 году каталонский и мадридский клуб уже встречались друг с другом на нейтральной территории: в Венесуэле проходил Кубок президента республики, и «Реал» с «Барсой» играли в матче за 3-е место, пропустив в финал турнира «Интер» и «Порту». Столичный клуб тогда оказался сильнее — единственный гол записал на свой счет Висенте дель Боске.

Майами, традиционными цветами для которого являются белый и бирюзовый (именно в такой гамме выполнена форма местных «Майами Долфинс»), на ближайшие выходные окрасится в сине-гранатовые и сливочные тона. По организации все очень напоминает подготовку к Супербоулу — самому главному ежегодному спортивному событию Америки. В центре города раскинулась огромная фан-зона — Casa Clásico («Дом класико») — с ресторанами и магазинами, по улицам курсирует специальный туристический автобус, раскрашенный в цвета сегодняшних соперников, а тысячи болельщиков из других штатов спешат на юго-восток Флориды.

Немного занимательной математики: ожидается, что игра принесет городу порядка 16 млн евро, в том числе и благодаря высоким ценам на билеты — самый дешевый можно было купить примерно за 171 евро, за самый дорогой нужно было выложить на тысячу евро больше. Впрочем, билетов уже давно нет в свободной продаже, так что вовсю активничают перекупщики — перепродажа билетов в Майами официально разрешена, — предлагая желанные квиточки по 8−9 тысяч. И будьте уверены, 65-тысячный «Хард Рок Стэдиум» будет забит до отказа.

И «Реал», и «Барселона» уже играли здесь в свое время — каталонцы в 2011 году уступили в Майами мексиканскому «Чивасу» (1:4), а через два года мадридцы обыграли «Челси» (3:1). Правда, тогда арена называлась «Сан Лайф Стэдиум» и вмещала на 10 тысяч зрителей больше, но, даже несмотря на сокращение мест, прибыль от продажи билетов будет внушительной. Сообщается, что оба клуба получат за игру по 6 млн евро, а в общем и целом за свою американскую командировку «Барселона», например, заработает 14 миллионов — абсолютный рекорд для предсезонного турне.

Главный вопрос первого класико сезона — станет ли оно последним для Неймара? Бразильский футболист, чье имя не сходит с первых полос газет вот уже несколько недель, похоже, определился со своим будущим, и держит всех в неведении лишь в каких-то коммерческих интересах. Сегодня появились новости о том, что самым близким своим друзьям среди игроков Неймар признался, что переходит в «ПСЖ», о чем, вполне вероятно, будет объявлено в понедельник. Таким образом, игра с «Реалом» может стать для него последней в футболке «Барселоны». Если команде об этом известно, она, скорее всего, захочет устроить ему красивые проводы.