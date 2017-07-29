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29 июля 2017, 18:06 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» оформлен

Нападающий «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам, что его переход в «ПСЖ» уже оформлен, утверждает журналист Марселу Бечлер.

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> сообщил одноклубникам что его переход в <span class=error>ПСЖ</span> уже оформлен. Увеличить
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Также отмечается, что 25-летний бразилец еще 15 дней назад сказал партнерам по команде, что перейдет в парижский клуб.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» купит Неймара за 222 миллиона евро. Также речь шла о крупном подписном бонусе отцу бразильского форварда, который является его агентом. Зарплата Неймара, по информации СМИ, составит 30 миллионов евро в год.

Неймар перешел в «Барселону» в 2013 году. В минувшем сезоне он провел 45 матчей и забил 20 голов.

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