Переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» оформлен
Нападающий «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам, что его переход в «ПСЖ» уже оформлен, утверждает журналист Марселу Бечлер.
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Также отмечается, что 25-летний бразилец еще 15 дней назад сказал партнерам по команде, что перейдет в парижский клуб.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» купит Неймара за 222 миллиона евро. Также речь шла о крупном подписном бонусе отцу бразильского форварда, который является его агентом. Зарплата Неймара, по информации СМИ, составит 30 миллионов евро в год.
Неймар перешел в «Барселону» в 2013 году. В минувшем сезоне он провел 45 матчей и забил 20 голов.
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