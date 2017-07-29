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29 июля 2017, 17:44 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«ПСЖ» должен будет выручить 110 миллионов евро от продажи своих игроков

УЕФА хочет, чтобы «Пари Сен-Жермен» в случае приобретения форварда «Барселоны» Неймара выручил больше 110 миллионов евро от продажи своих игроков. Об этом сообщает RMC Sport.

<span class=error>УЕФА</span> хочет чтобы Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> в случае приобретения форварда Барселоны <span class=error>Неймара</span> выручил больше 110 миллионов евро от продажи своих игроков. Об этом сообщает RMC Sport. Увеличить
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По информации издания, УЕФА не может запретить покупку французскому клубу, но если «ПСЖ» не выручит такую сумму от трансферов до 31 января 2018 года, то нарушит правила финансового fair play, за что последуют санкции УЕФА.

Возможные санкции футбольной организации в отношении парижской команды могут вступить в силу с сезона-2018/19.

Напомним, «ПСЖ» может приобрести нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара за рекордную сумму в 222 миллиона евро. Такая сумма отступных прописана в контракте игрока с каталонским грандом.

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