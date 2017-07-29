«ПСЖ» должен будет выручить 110 миллионов евро от продажи своих игроков

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По информации издания, УЕФА не может запретить покупку французскому клубу, но если «ПСЖ» не выручит такую сумму от трансферов до 31 января 2018 года, то нарушит правила финансового fair play, за что последуют санкции УЕФА.

Возможные санкции футбольной организации в отношении парижской команды могут вступить в силу с сезона-2018/19.

Напомним, «ПСЖ» может приобрести нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара за рекордную сумму в 222 миллиона евро. Такая сумма отступных прописана в контракте игрока с каталонским грандом.