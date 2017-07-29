Команда Капелло одержала вторую подряд победу в китайской Суперлиге
В матче 19-го тура китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин» в гостях обыграл со счётом 2:1 «Чунцин Лифань».
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Подопечные бывшего главного тренера сборной России итальянского специалиста Фабио Капелло одержали вторую кряду победу в первенстве страны.
В другом матче тура лидер чемпионата «Гуанчжоу Эвергранд» потерпел поражение со счётом 2:4 от «Гуанчжоу Фули».
«Шанхай Шэньхуа» на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:2 над «Хэбей Чайна Форчун». По ходу матча хозяева проигрывали 0:2, но во втором тайме забили трижды.
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