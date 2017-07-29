«Интер» обыграл «Челси» на Международном кубке чемпионов
В Сингапуре на «Национальном» стадионе завершился матч Международного кубка чемпионов между «Интером» и «Челси».
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Подопечные Лучано Спаллетти победили со счётом 2:1.
В составе миланской команды голы на свой счёт записали Стеван Йоветич и Иван Перишич. Ещё один гол провёл в собственные ворота хавбек «Интера» Жоффрей Кондогбиа.
«Интер» одержал третью победу на турнире подряд. Ранее итальянская команда побеждала «Лион» (1:0) и «Баварию» (2:0). Для «Челси» это поражения стало вторым подряд. В предыдущей встрече подопечные Антонио Конте усутпили «Баварии» (2:3).
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