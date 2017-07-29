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29 июля 2017, 16:56 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Тараз» победил «Шахтер» и вышел на шестое место Премьер-Лиги

В матче 22-го тура Премьер-Лиги карагандинский «Шахтер» уступил «Таразу» — 0:1, пишет Sports.kz.

В матче 22-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> карагандинский Шахтер уступил <span class=error>Таразу</span> — 0:1 пишет Sports.kz. Увеличить
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«Горняки» владели инициативой, но больше опасности создали гости, сумев реализовать один из моментов усилиями Жана-Эда Мориса.

Теперь у «Тараза» 27 очков и он на шестом месте турнирной таблицы, «Шахтер» с 24 баллами стал восьмым.

«Шахтер» — «Тараз» 0:1 (0:0)
Гол: Морис 83 (0:1).

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