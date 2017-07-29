«Тараз» победил «Шахтер» и вышел на шестое место Премьер-Лиги

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«Горняки» владели инициативой, но больше опасности создали гости, сумев реализовать один из моментов усилиями Жана-Эда Мориса.



Теперь у «Тараза» 27 очков и он на шестом месте турнирной таблицы, «Шахтер» с 24 баллами стал восьмым.



«Шахтер» — «Тараз» 0:1 (0:0)

Гол: Морис 83 (0:1).