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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30529133/
29 июля 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Команда Тевеза обыграла клуб Лавесси

«Шанхай Шеньхуа» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Китая обыграл «Хэбэй Чайна Фочун» со счетом 3:2.

Шанхай Шеньхуа в домашнем матче 19-го тура чемпионата Китая обыграл Хэбэй <span class=error>Чайна</span> <span class=error>Фочун</span> со счетом 3:2. Увеличить
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У гостей отличились Жервиньо и Дун Сюэшен. У хозяев дубль на счету Джованни Морено, еще один мяч забил Обафеми Мартинс.

«Шанхай Шеньхуа» с 23 очками идет на девятом месте в турнирной таблице. «Хэбэй Чайна Фочун» с 29 баллами занимает седьмое место.
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