Команда Тевеза обыграла клуб Лавесси
«Шанхай Шеньхуа» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Китая обыграл «Хэбэй Чайна Фочун» со счетом 3:2.
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У гостей отличились Жервиньо и Дун Сюэшен. У хозяев дубль на счету Джованни Морено, еще один мяч забил Обафеми Мартинс.
«Шанхай Шеньхуа» с 23 очками идет на девятом месте в турнирной таблице. «Хэбэй Чайна Фочун» с 29 баллами занимает седьмое место.
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