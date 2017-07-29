«Кайрат» потерял Аршавина на две недели

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35-летний россиянин получил повреждение в игре против «Атырау» и покинул поле на 31-й минуте встречи. Как оказалось, у Аршавина повреждение передних связок бедра и на полное восстановление ему потребуется не менее трех недель.

Завтра, 30 июля, против «Актобе» он точно не сыграет. На счастье алматинцев после этого тура в чемпионате будет небольшой перерыв, и Аршавину не придется пропускать много матчей.

Напомним, что после ничье с «Атырау» руководство «Кайрата» решило сменить вектор развития и назначило на пост главного тренера испанского специалиста Карлоса Ферера, который сменил на этой должности Кахабера Цхададзе.