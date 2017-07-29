«Кайрат» потерял Аршавина на две недели
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин получил травму бедра и не поможет алматинскому клубу в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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35-летний россиянин получил повреждение в игре против «Атырау» и покинул поле на 31-й минуте встречи. Как оказалось, у Аршавина повреждение передних связок бедра и на полное восстановление ему потребуется не менее трех недель.
Завтра, 30 июля, против «Актобе» он точно не сыграет. На счастье алматинцев после этого тура в чемпионате будет небольшой перерыв, и Аршавину не придется пропускать много матчей.
Напомним, что после ничье с «Атырау» руководство «Кайрата» решило сменить вектор развития и назначило на пост главного тренера испанского специалиста Карлоса Ферера, который сменил на этой должности Кахабера Цхададзе.
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