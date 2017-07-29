Подольски оформил дубль в дебютном матче в чемпионате Японии
Бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольски, который в начале июля перешёл в клуб «Виссел Кобе» из «Галатасарая», дебютировал в чемпионате Японии.
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В матче 19-го тура
Подольски появился в стартовом составе «Виссел Кобе», провёл полный матч и записал на свой счёт дубль. Лукаш отличился на 49-й и 62-й минутах, дважды выводя свою команду вперёд в счёте.
«Виссел Кобе» (29 очков) располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Японии, «Омия Ардидзя» (15) находится на 16-й позиции.
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