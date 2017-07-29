Подольски оформил дубль в дебютном матче в чемпионате Японии

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В матче 19-го тура Джей-лиги команда 32-летнего немца на своём поле обыграла клуб «Омия Ардидзя» со счётом 3:1.

Подольски появился в стартовом составе «Виссел Кобе», провёл полный матч и записал на свой счёт дубль. Лукаш отличился на 49-й и 62-й минутах, дважды выводя свою команду вперёд в счёте.

«Виссел Кобе» (29 очков) располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Японии, «Омия Ардидзя» (15) находится на 16-й позиции.