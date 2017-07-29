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29 июля 2017, 16:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Подольски оформил дубль в дебютном матче в чемпионате Японии

Бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольски, который в начале июля перешёл в клуб «Виссел Кобе» из «Галатасарая», дебютировал в чемпионате Японии.

Бывший нападающий сборной Германии <span class=error>Лукаш</span> <span class=error>Подольски</span> который в начале июля перешёл в клуб <span class=error>Виссел</span> Кобе из Галатасарая дебютировал в чемпионате Японии. Увеличить
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В матче 19-го тура Джей-лиги команда 32-летнего немца на своём поле обыграла клуб «Омия Ардидзя» со счётом 3:1.

Подольски появился в стартовом составе «Виссел Кобе», провёл полный матч и записал на свой счёт дубль. Лукаш отличился на 49-й и 62-й минутах, дважды выводя свою команду вперёд в счёте.

«Виссел Кобе» (29 очков) располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Японии, «Омия Ардидзя» (15) находится на 16-й позиции.
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