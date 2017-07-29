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29 июля 2017, 15:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола: «Манчестер Сити» может приобрести ещё одного защитника до конца лета

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что до закрытия трансферного окна его клуб может приобрести ещё одного защитника.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> сообщил что до закрытия трансферного окна его клуб может приобрести ещё одного защитника. Увеличить
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«Я доволен Джоном Стоунсом, Венсаном Компани и Николасом Отаменди. У нас не осталось много средств на трансферы. Мы много потратили, поскольку у нас не было достаточного числа игроков. Но если рынок предоставит нам шанс, постараемся приобрести ещё одного защитника.

Я был доволен составом команды, который был в прошлом сезоне. Вы никогда не слышали от меня плохих слов в адрес кого-то из игроков. Но, как и все другие команды в мире, мы готовы покупать игроков для усиления команды вплоть до 31 августа. Но если не получится, будем полагаться на тех игроков, которые есть. На трансферном рынке сейчас дорого, — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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