Гвардиола: «Манчестер Сити» может приобрести ещё одного защитника до конца лета
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что до закрытия трансферного окна его клуб может приобрести ещё одного защитника.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я доволен Джоном Стоунсом, Венсаном Компани и Николасом Отаменди. У нас не осталось много средств на трансферы. Мы много потратили, поскольку у нас не было достаточного числа игроков. Но если рынок предоставит нам шанс, постараемся приобрести ещё одного защитника.
Я был доволен составом команды, который был в прошлом сезоне. Вы никогда не слышали от меня плохих слов в адрес
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