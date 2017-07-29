Гвардиола: «Манчестер Сити» может приобрести ещё одного защитника до конца лета

«Я доволен Джоном Стоунсом, Венсаном Компани и Николасом Отаменди. У нас не осталось много средств на трансферы. Мы много потратили, поскольку у нас не было достаточного числа игроков. Но если рынок предоставит нам шанс, постараемся приобрести ещё одного защитника.

Я был доволен составом команды, который был в прошлом сезоне. Вы никогда не слышали от меня плохих слов в адрес кого-то из игроков. Но, как и все другие команды в мире, мы готовы покупать игроков для усиления команды вплоть до 31 августа. Но если не получится, будем полагаться на тех игроков, которые есть. На трансферном рынке сейчас дорого, — цитирует Гвардиолу Sky Sports.