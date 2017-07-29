Уместить на поле 200 миллионов. Каким будет новый «Милан»
«Милан» провёл первый матч в новом сезоне и начал отвечать на вопросы, как именно команда будет играть после нескольких взрывов на рынке.
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«Это лето мечты. Мои желания исполнены, и процесс ещё не окончен. Клуб делает
Теперь Монтелле снова придётся подстраиваться под купленных игроков, но под Бонуччи, Билью и Чалханоглу подстраиваться
Каким будет состав?
Ещё до трансферов Бонуччи и Бильи в «Милан» La Gazzetta Dello Sport рисовала состав россонери вот так. Удивляться двум различным модулям не стоит: Монтелла, как многие современные тренеры, убеждён, что цифровое отражение тактических схем — пустота, важнее функции игроков на поле. Редким игрокам, оставшимся в «Милане» с прошлого сезона (они на инфографике отмечены красными точками), будет понятна и схема 4−3−3, по которой Монтелла играл большую часть прошлого сезона, и 3−5−2, применявшаяся под конкретных соперников, вроде сказочной «Аталанты» Гасперини.
В Румынии «Милан» сыграл по 4−3−3, но основным модулем Монтеллы должна стать 3−5−2, и главная причина — покупка Леонардо Бонуччи. Ключевой защитник «Ювентуса» оптимально чувствует себя в схеме с тремя центральными, при четвёрке ему не так комфортно, тем более с новыми незнакомыми партнёрами, а не с Кьеллини, чьи повадки Бонуччи изучал годами. Вдобавок влияние Бонуччи на раздевалку «Милана» явно будет огромным — ему уже дали родной 19-й номер и капитанскую повязку, у него будет главное право голоса в общении с Монтеллой. Возможно, в выборе тактики статус Бонуччи и его любовь к схеме 3−5−2 будут решающими, хотя итальянские тренеры не готовы прощать своим игрокам вмешательство в тактику.
Какими будут базовые тактические изменения?
Монтелла много работает над действиями в переходных фазах — от обороны к атаке и наоборот — и покупка Бонуччи, Мусаккьо и Бильи связана как раз с проблемами в этих фазах игры. Из защитников прошлогоднего «Милана» лишь Романьоли дружил с сильным первым пасом, остальные игроки предсказуемо пуляли мяч верхом в сторону Бакки или инсайдов. Не помогал и традиционный для его команд розыгрыш мяча при переходе в атаку — 3−2 или 2−3, в зависимости от ситуации.
Ложным центральным защитником (то есть фланговым, но участвовавшим в билд-апе) у «Милана» старой сборки был Маттиа Де Шильо, в летних матчах ту же роль исполнял Рикардо Родригес. В защите он
Впереди при таком розыгрыше дежурит сразу пятёрка игроков: центральный хавбек, освобождённый от работы в начале атаки (в Румынии им был Бонавентура), три игрока передней линии и ещё один крайний защитник. Роль такого защитника идеально подходит Андреа Конти, купленному летом у «Аталанты». В своей предыдущей команде Конти активно подключался вперёд, смещался в центр и регулярно даже завершал атаки — на счету правого защитника 8 голов, 5 голевых передач и 18 участий в голевых атаках, статистика мощнейшая для латераля. В «Милане» Монтелла может полагаться и на его включения вперёд.
Роли же инсайдов остаются неизменными, и покупка Хакана Чалханоглу призвана как раз добавить качества на конкретной позиции при сохранении игровой структуры. Чалханоглу, как и Сусо, засверкавший в «Милане» Монтеллы, способен играть на фланге, но постоянно примагничивается к центру. Андре Силва умеет как протащить мяч в одиночку, так и грамотно побороться и скинуть его под подбор. Вместе они образуют сильную тройку атакующих игроков, работающих в центральной зоне.
Что поменяют трансферы?
Из почти 200 потраченных миллионов евро за лето лишь полтора — очевидные деньги на ветер: за брата Джиджо Доннаруммы, выбившего из «Милана» контракт для всей своей семьи. Остальные игроки смогут приносить команде пользу на дистанции. Даже трансфер Фабио Борини, вроде как неочевидный, объясним: Борини здорово действует без мяча, умеет загонять соперника в ситуации, когда из сценариев продолжения атаки остаются лишь пас назад и «подарок» мяча оппоненту. Жаль, что сейчас позиционную статистику Борини нельзя оценить и все говорят только о других цифрах — два гола и три участия в голевых атаках за прошлый сезон.
Главное, что должно переболеть — проблемы при переходе из обороны в атаку, связанные с первым пасом. Рисковый Локателли играл, когда был здоров Монтоливо, но при здоровом капитане садился на скамейку, и тогда оставался лишь один человек с качественным первым пасом — Романьоли. Проблемы с первым пасом никуда не делись и в Румынии, где россонери тоже играли с Монтоливо и лишь одним пасующим защитником (хорошо, ещё Родригес, но у прошлогоднего «Милана» ту же роль выполнял Де Шильо — помогало через раз). Монтоливо неплохо видит поле, но скорость принятия решений у него низка даже на фоне пятой команды Румынии. Бонуччи и Билья должны исправить недостаток «Милана», если только не помешает одно «но»…
Какие игровые проблемы могут ждать «Милан»?
Главная, как ни странно, теперь тоже связана с Бонуччи и Бильей. Парадоксально, но купив двух игроков с одинаковыми достоинствами, «Милан» может и проиграть. Случится это, если один из новичков перетянет одеяло на себя и возьмёт всю ответственность за командный
Менее существенные, но тоже важные вопросы. Каков будет на уровне
Удастся ли вправить мозги М’Байе Ньянгу и нужно ли вообще на него рассчитывать? «Я бы хотел его использовать, ему лишь надо начать учиться на своих ошибках», — говорит Монтелла о неисправимом парне, прыгавшем с крыши дома в бассейн после травмы ноги. Ньянг и на поле такой — соответствует концепции игры Монтеллы, здорово смещается в середину, но вместо оригинальных продолжений и передач в штрафную бесполезно бьёт издали.
Куда ставить Джакомо Бонавентуру? Что делать с Монтоливо, нужен ли он вообще «Милану»? «Сахарный лидер» свергнут и выпровожен из основы, но, возможно, Риккардо ещё нужен шанс, чтобы переосмыслить всё и заиграть в новом «Милане».
Перед Винченцо Монтеллой стоит тяжелейшая задача — ответив на все эти вопросы, сколотить одну из пяти сильнейших команд мира (Аэроплан сам ставит перед собой такую задачу). Но подобные задачи решать намного приятнее, чем выбирать между Сапатой и Палеттой перед ключевым матчем.
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