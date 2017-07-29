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29 июля 2017, 15:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

ФИФА отказалась приостановить использование спрея

ФИФА посчитала обвинения создателя исчезающего спрея Гейне Аллеманье необоснованными.

ФИФА посчитала обвинения создателя исчезающего <span class=error>спрея</span> <span class=error>Гейне</span> <span class=error>Аллеманье</span> необоснованными. Увеличить
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Организация отказалась приостановить его использование.

Ранее Аллеманье отправил уведомление в ФИФА с просьбой прекратить использовать спрей во время матчей. Бразилец требует от организации 35 миллионов долларов за использование распылителя.

«Вы не указывали каких-либо патентов ранее. Ваше уведомление содержит только необоснованные и несправедливые обвинения в сторону ФИФА. Мы призываем вас заканчивать с этим», — говорится в письме организации к бразильцу.
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