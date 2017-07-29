ФИФА отказалась приостановить использование спрея
ФИФА посчитала обвинения создателя исчезающего спрея Гейне Аллеманье необоснованными.
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Организация отказалась приостановить его использование.
Ранее Аллеманье отправил уведомление в ФИФА с просьбой прекратить использовать спрей во время матчей. Бразилец требует от организации 35 миллионов долларов за использование распылителя.
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