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В контракте Гризманна существует сумма отступных в размере € 100 млн, заплатив которую «Барселона» может совершить трансфер игрока. При этом ранее сообщалось, что французский футболист принял решение остаться в «Атлетико», как минимум, до зимы в связи с тем, что клуб не может приобретать новых игроков из-за трансферного запрета.

Ранее европейские СМИ сообщали, что Неймар близок к переходу в «ПСЖ» за рекордные в истории футбола € 222 млн.