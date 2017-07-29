Marca: Гризманн — в списке кандидатов «Барселоны» на случай ухода Неймара
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн находится в списке возможных кандидатов на место нового форварда «Барселоны» на случай ухода бразильцы Неймара из каталонской команды, сообщает Marca.
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В контракте Гризманна существует сумма отступных в размере € 100 млн, заплатив которую «Барселона» может совершить трансфер игрока. При этом ранее сообщалось, что французский футболист принял решение остаться в «Атлетико», как минимум, до зимы в связи с тем, что клуб не может приобретать новых игроков
Ранее европейские СМИ сообщали, что Неймар близок к переходу в «ПСЖ» за рекордные в истории футбола € 222 млн.
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