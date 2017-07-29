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29 июля 2017, 15:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Marca: Гризманн — в списке кандидатов «Барселоны» на случай ухода Неймара

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн находится в списке возможных кандидатов на место нового форварда «Барселоны» на случай ухода бразильцы Неймара из каталонской команды, сообщает Marca.

Нападающий мадридского <span class=error>Атлетико</span> Антуан Гризманн находится в списке возможных кандидатов на место нового форварда Барселоны на случай ухода бразильцы <span class=error>Неймара</span> из каталонской команды сообщает Marca. Увеличить
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В контракте Гризманна существует сумма отступных в размере € 100 млн, заплатив которую «Барселона» может совершить трансфер игрока. При этом ранее сообщалось, что французский футболист принял решение остаться в «Атлетико», как минимум, до зимы в связи с тем, что клуб не может приобретать новых игроков из-за трансферного запрета.

Ранее европейские СМИ сообщали, что Неймар близок к переходу в «ПСЖ» за рекордные в истории футбола € 222 млн.

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