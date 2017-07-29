Дубль Пато принёс «Тяньцзинь Цюаньцзянь» победу над «Яньбянь Фуде»
В матче 19-го тура китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в гостях обыграл со счётом 2:0 «Яньбянь Фуде».
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На 36-й минуте счёт открыл Алешандре Пато, которому ассистировал новичок «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест, а на 72-й минуте бразилец оформил дубль, установив окончательный результат. Гости заканчивали встречу вдесятером
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