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29 июля 2017, 13:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Пато принёс «Тяньцзинь Цюаньцзянь» победу над «Яньбянь Фуде»

В матче 19-го тура китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в гостях обыграл со счётом 2:0 «Яньбянь Фуде».

В матче 19-го тура китайской <span class=error>Суперлиги</span> Тяньцзинь Цюаньцзянь в гостях обыграл со счётом 2:0 Яньбянь <span class=error>Фуде</span>. Увеличить
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На 36-й минуте счёт открыл Алешандре Пато, которому ассистировал новичок «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Антони Модест, а на 72-й минуте бразилец оформил дубль, установив окончательный результат. Гости заканчивали встречу вдесятером из-за удаления, произошедшего на 86-й минуте.
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