Бартомеу: «Барса» потратит на усиление деньги, которые выручит с продажи Неймара

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«Каждый год мы стремимся иметь конкурентноспособную команду, которая была бы в состоянии добиться многого. В некоторые сезоны это удаётся, в некоторые — нет. Но всегда стремимся к лучшему.

Мы хотим, чтобы Неймар остался, но существует сумма отступных. Если он захочет уйти, за него заплатят, и он уйдёт. Общался ли я уже с Неймаром? Мы не говорили. Когда вернёмся в Испанию, сядем с ним и пообщаемся. Любые деньги, которые выручим с его трансфера, потратим на усиление команды.