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29 июля 2017, 13:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бартомеу: «Барса» потратит на усиление деньги, которые выручит с продажи Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о ситуации с возможным переходом нападающего команды Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн.

Президент Барселоны <span class=error>Хосеп</span> Мария Бартомеу рассказал о ситуации с возможным переходом нападающего команды <span class=error>Неймара</span> в <span class=error>ПСЖ</span> за € 222 млн. Увеличить
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«Каждый год мы стремимся иметь конкурентноспособную команду, которая была бы в состоянии добиться многого. В некоторые сезоны это удаётся, в некоторые — нет. Но всегда стремимся к лучшему.

Мы хотим, чтобы Неймар остался, но существует сумма отступных. Если он захочет уйти, за него заплатят, и он уйдёт. Общался ли я уже с Неймаром? Мы не говорили. Когда вернёмся в Испанию, сядем с ним и пообщаемся. Любые деньги, которые выручим с его трансфера, потратим на усиление команды.

Чтобы осуществить трансфер Неймара, за него необходимо выплатить полную сумму до каждой песеты от суммы отступных в его контракте. В УЕФА существует правило финансового фэйр-плей, и если какой-то клуб его нарушит, то попадёт под санкции. «Барселона» является первым или вторым в мире клубом по части доходов — € 800 млн с год. Это позволяет клубу развиваться, — цитирует Бартомеу AS.

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