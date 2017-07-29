Матчем «Витебска» и «Крумкачоў» откроется второй круг футбольного чемпионата Беларуси

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Перед паузой футболисты «Витебска» в четырех матчах одержали три победы, а их сегодняшние оппоненты не выигрывали с 26 мая. За время перерыва состав «воронов» покинули несколько ведущих игроков, в частности в гродненский «Неман» перешел один из самых опытных полузащитников Вячеслав Глеб. Сегодня он может выйти на поле в гостевом матче «Немана» с мозырской «Славией».

Один из главных фаворитов турнира БАТЭ примет на поле «Борисов-Арены» гостей из «Гомеля». У борисовчан также произошли кадровые перемены: в команду пришли известные белорусские полузащитники Станислав Драгун и Дмитрий Бага, а также опытный хорватский защитник Юрица Булят, латвийский защитник Каспар Дубра покинул ряды БАТЭ. Бразильский полузащитник гомельчан отправился в брестское «Динамо», из которого в «Гомель» перебрался ганский форвард Диксон Афоаква.

Еще в одном сегодняшнем поединке «Ислочь» сыграет в Минске с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Этот матч торпедовцы проведут под руководством нового главного тренера Олега Кубарева, начинавшего сезон в солигорском «Шахтере». Бывший наставник жодинцев Игорь Криушенко теперь будет работать только в национальной сборной Беларуси.

Три встречи 16-го тура состоятся в воскресенье, 30 июля: «Шахтер» — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Днепр» (Могилев), «Динамо» (Брест) — «Минск». Завершится тур 31 июля матчем «Слуцка» и новополоцкого «Нафтана».

Турнирное положение сейчас таково:

1. «Шахтер» — 36 очков (разница мячей — 21−7),

2. БАТЭ — 33 (24−7),

3. «Динамо» (Минск) — 31 (19−8),

4. «Слуцк» — 28 (17−11),

5. «Неман» — 25 (19−13),

6. «Торпедо-БелАЗ» — 24 (18−13),

7. «Витебск» — 24 (15−13),

8. «Гомель» — 22 (17−12),

9. «Городея» — 19 (12−12),

10. «Динамо» (Брест) — 18 (17−17),

11. «Днепр» — 15 (14−21),

12. «Крумкачы» — 14 (13−19),

13. «Славия» — 13 (13−24),

14. «Минск» — 12 (9−18),

15. «Ислочь» — 0 (9−21),

16. «Нафтан» — 0 (4−25).

Футболисты «Ислочи» и «Днепра» провели по 14 матчей, остальные — по 15. За допущенные нарушения в прошлом сезоне у «Нафтана» перед началом 28-го чемпионата было снято 5 очков, у «Ислочи» — 7.

В бомбардирской гонке впереди Павел Савицкий («Неман») и Михаил Гордейчук (БАТЭ), забившие по семь мячей.