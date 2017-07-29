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29 июля 2017, 12:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» предложит Санчесу 320 тысяч в неделю

«Манчестер Сити» всерьез рассматривает возможность подписать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Манчестер Сити всерьез рассматривает возможность подписать нападающего Арсенала <span class=error>Алексиса</span> <span class=error>Санчеса</span>. Увеличить
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Как сообщает Daily Mail, клуб готов предложить контракт с зарплатой в 320 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Санчеса заинтересован «ПСЖ». «Арсенал» при этом рассчитывает сохранить чилийского форварда в своем составе.

Отметим, 28-летний Санчес играет за лондонский клуб с 2014 года. Всего в составе команды он провел 144 матча, забил 72 мяча и отдал 42 голевые передачи.

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