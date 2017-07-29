«Манчестер Сити» предложит Санчесу 320 тысяч в неделю

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Как сообщает Daily Mail, клуб готов предложить контракт с зарплатой в 320 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Санчеса заинтересован «ПСЖ». «Арсенал» при этом рассчитывает сохранить чилийского форварда в своем составе.

Отметим, 28-летний Санчес играет за лондонский клуб с 2014 года. Всего в составе команды он провел 144 матча, забил 72 мяча и отдал 42 голевые передачи.