Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30527171/
29 июля 2017, 11:29 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Изобретатель спрея для арбитров может запретить его использование в футболе

Изобретатель исчезающего спрея бразильский бизнесмен Гейне Аллеманье просит у ФИФА 30 миллионов за использование его запатентованной разработки арбитрами во время футбольных матчей.

Изобретатель исчезающего <span class=error>спрея</span> бразильский бизнесмен <span class=error>Гейне</span> <span class=error>Аллеманье</span> просит у ФИФА 30 миллионов за использование его запатентованной разработки арбитрами во время футбольных матчей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— ФИФА ничего мне не разъясняет. Мое обращение вполне логично, потому что существует патент на изобретение.

ФИФА делает вид, что это не относится к организации, и грабеж продолжается. Они делают вид, что не знают обо мне. Я не ищу признания, поскольку все уже знают, что я являюсь изобретателем спрея. Я хочу добиться расположения со стороны ФИФА. Я не пытаюсь отобрать у ФИФА 30 миллионов, а лишь хочу справедливости, — расказал Аллеманье.

Аллеманье разработал исчезающий спрей под названием «Spuny» в 2000 году. Впервые спрей использовали на профессиональном уровне в чемпионате Бразилии и Кубке Жоао Авеланжа в 2001 году. Патент на изобретение был получен Аллеманье годом позже.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 июля

Самые длинные ноги планеты! Баскетболистка из России претендует на рекорд Гиннеса (фото)

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Хоккеистки сборной США полностью разделись для фотосессии ESPN (Горячие фото)