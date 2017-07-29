Изобретатель спрея для арбитров может запретить его использование в футболе

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— ФИФА ничего мне не разъясняет. Мое обращение вполне логично, потому что существует патент на изобретение.

ФИФА делает вид, что это не относится к организации, и грабеж продолжается. Они делают вид, что не знают обо мне. Я не ищу признания, поскольку все уже знают, что я являюсь изобретателем спрея. Я хочу добиться расположения со стороны ФИФА. Я не пытаюсь отобрать у ФИФА 30 миллионов, а лишь хочу справедливости, — расказал Аллеманье.

Аллеманье разработал исчезающий спрей под названием «Spuny» в 2000 году. Впервые спрей использовали на профессиональном уровне в чемпионате Бразилии и Кубке Жоао Авеланжа в 2001 году. Патент на изобретение был получен Аллеманье годом позже.