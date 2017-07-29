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29 июля 2017, 11:26 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Отец Неймара хочет получить от «Барселоны» 26 миллионов евро

Отец нападающего «Барселоны» Неймара планирует получить от клуба компенсацию в размере 26 миллионов евро.

Отец нападающего Барселоны <span class=error>Неймара</span> планирует получить от клуба компенсацию в размере 26 миллионов евро. Увеличить
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Как сообщает Sport, речь идет о средствах за продление контракта. Бразилец подписал с каталонским клубом новое соглашение в прошлом году. Контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразилец может перебраться в «ПСЖ». Сумма сделки может составить 222 миллиона евро.

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