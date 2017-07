Популярное издание Four Four Two опубликовало собственную версию лучших игроков в истории футбола. Знакомимся с главными фигурами из этого топ-100 и приводим выдержки из текста, объясняющие величие того или иного игрока. В список попал и легендарный голкипер московского «Динамо» Лев Яшин.

…97. Неймар

«Неймар — следующая звезда после Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Просто невероятно, 25-летний бразилец многого добился с “Барселоной”, “Сантосом” и сборной Бразилии. В национальной команде он забил уже 52 мяча, так что рекорд Пеле (77 голов) вполне достижим. Неймара критиковали за его поведение в роли капитана “селесао”, но он выдержал давление и завоевал со сборной Бразилии золото Олимпиады-2016».

…94. Златан Ибрагимович

«Некоторые игроки имели сопоставимые с Ибрагимовичем физические и технические возможности, но едва ли у кого-то из них была такая аура. В своё время Хосеп Гвардиола выгнал Златана из “Барселоны”, поставив под вопрос ценность шведского центрального нападающего на топ-уровне, однако затем Ибрагимович вернулся в “Милан” и всё всем доказал, выиграв с итальянским клубом его единственный титул за последнее десятилетие».

…50. Хави

«Хави определял эпоху и был сердцем двух команд — “Барселоны” и сборной Испании. Список его трофеев показывает, чего он достиг, но изменяющиеся тренды в футболе ещё точнее описывают то, кем этот полузащитник был и какое влияние на игру имел. Хави сыграл 133 матча за испанскую сборную, заняв место в тройке рекордсменов “красной фурии” вслед за Икером Касильясом и Серхио Рамосом. Он стал первым капитаном в истории “Барселоны”, дважды сделавшим требл».

…45. Олег Блохин

«Обладатель “Золотого мяча” 1975 года был неудержимым нападающим в своё лучшее время. Быстрый и умелый, он мог убежать от защитников на высокой скорости, кроме того, славился великолепным выбором позиции в чужой штрафной. Блохин превратился в звезду в молодом возрасте, играя под руководством Валерия Лобановского в киевском “Динамо”, и забил 206 голов в разных турнирах. С ним динамовцы шесть раз выиграли чемпионат СССР, стали первой советской командой, завоевавшей европейский трофей».

…41. Джанлуиджи Буффон

«Большинство футболистов начинают сдавать после 30, позволяя времени забирать своё, однако Буффон сумел сохранить баланс качества и долголетия. Ему уже скоро исполнится 40, тем не менее за последние пять лет капитан “Ювентуса” выиграл пять чемпионских титулов и дважды сыграл в финале Лиги чемпионов. Буффон стал достойным наследником Дино Дзоффа. Когда “Ювентус” был понижен в классе, Джанлуиджи никуда не ушёл, а остался с ним в Серии В».

…22. Лев Яшин

«Всегда одетый в чёрную форму, Яшин был самым внушительным голкипером и всё контролировал. Из-за “холодной войны” не существовало абсолютно никаких шансов, что Чёрный Паук заработает славу на Западе. Яшин опережал своё время, здорово играл на выходах, отбивал мяч головой и раздавал команды своим защитникам. Легенда гласит, что он отразил более 150 пенальти в карьере, которая полностью прошла в “Динамо”. Со сборной СССР Лев выиграл Евро-1960».

…8. Зинедин Зидан

«Некоторые игроки невероятно эффективны, другие — элегантны. Но немногие сочетали в себе оба этих качества так, как Зидан. Для игрока, чьей основной задачей было созидать, а не забивать много мячей, он оказался фантастически успешен в ключевых матчах. Зинедин забивал важнейшие голы в финалах чемпионата мира и Кубка чемпионов. Вы наблюдали за работой художника на футбольном поле. В отличие от других, он не жертвовал красотой ради результата».

…5. Криштиану Роналду

«Роналду — величайший европейский бомбардир, чей талант подтверждают четыре “Золотых мяча”. И скоро должен прийти пятый. Некоторые обвиняли Криштиану в том, что он ставил индивидуальные награды выше командных, однако голы португальца помогали побеждать его клубам. Алекс Фергюсон признавался, что никогда не тренировал более одарённого игрока, вот только талант Роналду дополняется ещё более грозным его оружием — сильным менталитетом. Нападающий “Реала” — идеальный атлет».

4. Йохан Кройф

«Гений Кройфа до сих пор влияет на игру. Как игрок Йохан выиграл два десятка трофеев, включая три кубка чемпионов с “Аяксом”. Никто не сочетал в своей игре настолько здорово скорость, видение поля и чувство гола. Но наследие голландца не ограничивается тем, что он сделал на футбольном поле. Будучи тренером “Аякса” и “Барселоны”, Йохан совершил революцию в игре. Благодаря его идеям и вкладу на первый план в футболе выходили художники, а не ремесленники».

3. Пеле

«Пеле — самая знаковая фигура в футболе, его король. 17-летний нападающий забил шесть голов на чемпионате мира 1958 года, включая два — в финале, где он был самым молодым на поле. В 1960-х и 1970-х годах бразилец путешествовал со своим “Сантосом” по миру. В страдавшей от войны Нигерии было объявлено двухдневное перемирие, так как обе стороны хотели посмотреть на игру Пеле. Люди мечтали прикоснуться к нему, а кто-то даже целовал землю, по которой только что прошёл Король Футбола».

2. Лионель Месси

«Чтобы попытаться передать величие Месси, можно написать о его пяти “Золотых мячах” и более трёх десятков трофеев на клубном уровне. Однако этих фактов недостаточно. Будущие поколения не поймут, что они пропустили, пока не посмотрят видео с матчами Лионеля. Красота его игры затмевает все голы. К 30 годам он стал сбалансированным плеймейкером, дриблёром и снайпером. Нам остаётся только следовать совету Хосепа Гвардиолы, который предложил не писать о Месси, а наблюдать за ним».

1. Диего Марадона

«Исключительный талант и сила воли аргентинца сделали мир футбола его миром. Марадона был самым великим как в “Наполи”, так и в сборной Аргентины. Пеле забил больше голов, Месси выиграл больше трофеев и оба они живут более стабильной жизнью, чем Диего, чьи отношения с футболом становились сложнее с каждым годом ближе к концу карьеры. Но если вы видели Марадону тогда, когда мир футбола был у его ног, то всё понимаете. Месси однажды признался, что никогда не приблизился бы к уровню Марадоны и за миллион лет выступлений. Что уж говорить, если Диего даже для Месси достаточно хорош…».