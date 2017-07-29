Неймар опроверг информацию об отмене визита в Китай

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Бразилец обратился к местным жителям с сообщением о том, что визит все же состоится.

Вчера в СМИ сообщалось, что бразилец отметил встречу с болельщиками в Шанхае 31 июля в связи с возможным переходом в «ПСЖ». Парижане готовы заплатить за бразильца сумму отступных, которая составляет 222 миллиона евро.

— Приветствую поклонников в Китае! Я Неймар, это мое официальное обращение через Weibo, — цитирует Goal Неймара. — Я собираюсь поделиться с вами личным опытом игры в футбол. С нетерпением жду встречи с вами. Увидимся в Шанхае в понедельник.

Вчера появилось видео, на котором Неймар устроил драку с новичком каталонцев защитником Нелсоном Семеду. Инцидент произошел во время тренировки.

Игра «Барсы» с «Реалом» начнется в 3.05 воскресенья, 30 июля, по московскому времени.