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29 июля 2017, 10:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зидан: У «Реала» отличный состав, я не хочу изменений

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз отметил, что очень доволен подбором игроков своей команды.

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Французский специалист также подчеркнул, что не нуждается в приобретении новых футболистов.

«У “Реала” отличный состав, я не хочу изменений. Мы одерживали победы, в нашей команде играют лучшие футболисты, стремящиеся повторить успехи. По крайней мере, мы хотим попытаться сделать это. Пока что только Роналду нет с нами. Мы понимаем, что сезон будет очень сложным, поскольку все хотят победить “Реал”. Но тем лучше для нас», — приводит слова Зидана Marca.

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