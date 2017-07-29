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29 июля 2017, 10:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Мончи: Защитник Костас Манолас останется в футбольном клубе «Рома» надолго

Греческий защитник Костас Манолас еще долго будет играть за футбольный клуб «Рома», заявил спортивный директор итальянской команды Мончи.

Греческий защитник <span class=error>Костас</span> <span class=error>Манолас</span> еще долго будет играть за футбольный клуб Рома заявил спортивный директор итальянской команды <span class=error>Мончи</span>. Увеличить
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Ранее в СМИ сообщалось о переговорах представителей Маноласа с санкт-петербургским «Зенитом», а также о том, что грек намерен зарабатывать в России не менее четырех миллионов евро в год. По данным прессы, санкт-петербургский клуб и «Рома» договорились, что греческий защитник пройдет медосмотр в римской клинике, однако на обследование он не явился.

После этого «Зенит» решил отказаться от своего предложения. Кроме того, издание Tuttosport в середине июля сообщало, что туринский «Ювентус» займется трансфером 26-летнего Маноласа в случае перехода Леонардо Бонуччи в «Милан», который в итоге состоялся.

«Манолас остается в “Роме” на долгое время. Если он собирался уйти, то не продлил бы свой контракт, но этого не произошло, игрок счастлив быть здесь», — сказал Мончи, чьи слова приводит Football Italia.

Манолас перешел в «Рому» летом 2014 года из греческого «Олимпиакоса». В составе римлян в общей сложности он провел 131 игру и забил 2 мяча. В активе Маноласа 29 матчей за сборную Греции.

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