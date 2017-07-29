Мончи: Защитник Костас Манолас останется в футбольном клубе «Рома» надолго
Греческий защитник Костас Манолас еще долго будет играть за футбольный клуб «Рома», заявил спортивный директор итальянской команды Мончи.
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Ранее в СМИ сообщалось о переговорах представителей Маноласа с
После этого «Зенит» решил отказаться от своего предложения. Кроме того, издание Tuttosport в середине июля сообщало, что туринский «Ювентус» займется трансфером 26-летнего Маноласа в случае перехода Леонардо Бонуччи в «Милан», который в итоге состоялся.
«Манолас остается в “Роме” на долгое время. Если он собирался уйти, то не продлил бы свой контракт, но этого не произошло, игрок счастлив быть здесь», — сказал Мончи, чьи слова приводит Football Italia.
Манолас перешел в «Рому» летом 2014 года из греческого «Олимпиакоса». В составе римлян в общей сложности он провел 131 игру и забил 2 мяча. В активе Маноласа 29 матчей за сборную Греции.
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