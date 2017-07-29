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29 июля 2017, 10:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Аякс» — «Халл Сити» — 3:3. Видеообзор матча

Предлагаем вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между «Аяксом» и «Халл Сити».

Предлагаем вашему вниманию <span class=error>видеообзор</span> товарищеского матча между <span class=error>Аяксом</span> и <span class=error>Халл</span> Сити. Увеличить
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Встреча, проходившая за «закрытыми дверями», завершилась вничью (3:3). Подопечные Леонида Слуцкого первыми открыли счёт, но затем уступали в два мяча, однако ушли от поражения.

На 5-й минуте Маркус Хенриксен вывел «Халл» вперёд, но уже спустя две минуты в результате автогола счёт стал равным (1:1), а на 17-й минуте Клас-Ян Хунтелар отправил в ворота английской команды второй мяч — 2:1.

Во втором тайме амстердамцы усилиями Френки де Йонга развили успех — 3:1, но не удержали преимущества. На 74-й минуте Даниэль Бэтти сократил отставание до минимума — 3:2, а на 80-й минуте Джеймс Уэйр сравнял счёт (3:3).

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