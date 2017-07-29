«Лестер» отклонил предложение «Ромы» в 27 млн фунтов за футболиста Мареза

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Как отмечает издание, руководство «Ромы» сделало уже второе предложение «Лестеру» по Марезу и снова получило отказ. Ранее римляне предлагали за алжирского полузащитника, который в мае заявил, что намерен покинуть «Лестер», компенсацию в 20 миллионов фунтов.

Марез перешел в «Лестер» из французского «Гавра» в 2014 году. В сезоне-2015/16, чемпионском для «лис», Марез отыграл 37 матчей в английской премьер-лиге, в которых забил 17 мячей и отдал 11 голевых пасов. По итогам сезона алжирец был признан лучшим игроком чемпионата Англии.