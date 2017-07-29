Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30526050/
29 июля 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лестер» отклонил предложение «Ромы» в 27 млн фунтов за футболиста Мареза

Английский «Лестер Сити» отклонил предложение итальянской «Ромы» в 27 миллионов фунтов за трансфер футболиста Рияда Мареза, сообщает Sky Sports.

Английский <span class=error>Лестер</span> Сити отклонил предложение итальянской <span class=error>Ромы</span> в 27 миллионов фунтов за трансфер футболиста <span class=error>Рияда</span> <span class=error>Мареза</span> сообщает Sky Sports. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как отмечает издание, руководство «Ромы» сделало уже второе предложение «Лестеру» по Марезу и снова получило отказ. Ранее римляне предлагали за алжирского полузащитника, который в мае заявил, что намерен покинуть «Лестер», компенсацию в 20 миллионов фунтов.

Марез перешел в «Лестер» из французского «Гавра» в 2014 году. В сезоне-2015/16, чемпионском для «лис», Марез отыграл 37 матчей в английской премьер-лиге, в которых забил 17 мячей и отдал 11 голевых пасов. По итогам сезона алжирец был признан лучшим игроком чемпионата Англии.

В минувшем сезоне Марез отыграл 36 матчей в чемпионате страны и 9 матчей в Лиге чемпионов, где «Лестер» дошел до ¼ финала. В премьер-лиге хавбек забил 6 мячей, а в Лиге чемпионов — 4.

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Небесная красота и неземные формы несостоявшейся спортсменки Аптон

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса