«Лестер» отклонил предложение «Ромы» в 27 млн фунтов за футболиста Мареза
Английский «Лестер Сити» отклонил предложение итальянской «Ромы» в 27 миллионов фунтов за трансфер футболиста Рияда Мареза, сообщает Sky Sports.
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Как отмечает издание, руководство «Ромы» сделало уже второе предложение «Лестеру» по Марезу и снова получило отказ. Ранее римляне предлагали за алжирского полузащитника, который в мае заявил, что намерен покинуть «Лестер», компенсацию в 20 миллионов фунтов.
Марез перешел в «Лестер» из французского «Гавра» в 2014 году. В сезоне-2015/16, чемпионском для «лис», Марез отыграл 37 матчей в английской
В минувшем сезоне Марез отыграл 36 матчей в чемпионате страны и 9 матчей в Лиге чемпионов, где «Лестер» дошел до ¼ финала. В
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