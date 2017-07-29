Игрок «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе, сыграет с «Барселоной»
Защитник «Шапекоэнсе» Алан Рушел примет участие в товарищеском матче с «Барселоной», сообщает Reuters. Игра состоится 7 августа в Каталонии в рамках Кубка Сампера.
Рушел был в числе шести выживших после падения самолета с представителями «Шапекоэнсе» 29 ноября 2016 года. Из 77 человек, которые находились на борту, погиб 71. Как и Рушел, после авиакатастрофы выжил вратарь Жаксон и защитник Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги. Рушел перенес операцию на спине.
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