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29 июля 2017, 0:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Игрок «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе, сыграет с «Барселоной»

Защитник «Шапекоэнсе» Алан Рушел примет участие в товарищеском матче с «Барселоной», сообщает Reuters. Игра состоится 7 августа в Каталонии в рамках Кубка Сампера.

Рушел был в числе шести выживших после падения самолета с представителями «Шапекоэнсе» 29 ноября 2016 года. Из 77 человек, которые находились на борту, погиб 71. Как и Рушел, после авиакатастрофы выжил вратарь Жаксон и защитник Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги. Рушел перенес операцию на спине.

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