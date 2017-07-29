Игрок «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе, сыграет с «Барселоной»

Рушел был в числе шести выживших после падения самолета с представителями «Шапекоэнсе» 29 ноября 2016 года. Из 77 человек, которые находились на борту, погиб 71. Как и Рушел, после авиакатастрофы выжил вратарь Жаксон и защитник Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги. Рушел перенес операцию на спине.