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28 июля 2017, 23:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте считает «Челси» фаворитом нового сезона АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте полагает, что лондонская команда заслужила начать новый сезон английской Премьер-лиги в статусе фаворита после триумфа в прошлом сезоне.

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> полагает что лондонская команда заслужила начать новый сезон английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> в статусе фаворита после триумфа в прошлом сезоне. Увеличить
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«Определённо ведь мы выиграли титул Премьер-лиги в прошлом сезоне. Предстоящий сезон будет трудным. Вы знаете, что происходило в Англии. «Челси» стал чемпионом в сезоне-2014/15, а затем лигу выиграл «Лестер Сити». Поэтому мы должны быть осторожны и не относиться ни к одной команде легкомысленно.

Это нормально, что каждая большая команда пытается усилить свой состав, привлекая качественных игроков. Они это сделали.

Конечно, следующий сезон Премьер-лиги будет серьёзным вызовом для нас, — приводит слова Конте интернет-издание Goal.

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