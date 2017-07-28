Конте считает «Челси» фаворитом нового сезона АПЛ

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«Определённо ведь мы выиграли титул Премьер-лиги в прошлом сезоне. Предстоящий сезон будет трудным. Вы знаете, что происходило в Англии. «Челси» стал чемпионом в сезоне-2014/15, а затем лигу выиграл «Лестер Сити». Поэтому мы должны быть осторожны и не относиться ни к одной команде легкомысленно.

Это нормально, что каждая большая команда пытается усилить свой состав, привлекая качественных игроков. Они это сделали.