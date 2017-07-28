Конте считает «Челси» фаворитом нового сезона АПЛ
Главный тренер «Челси» Антонио Конте полагает, что лондонская команда заслужила начать новый сезон английской
Премьер-лиги в статусе фаворита после триумфа в прошлом сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
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«Определённо ведь мы выиграли титул
Это нормально, что каждая большая команда пытается усилить свой состав, привлекая качественных игроков. Они это сделали.
Конечно, следующий сезон
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