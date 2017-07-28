Дортмундская «Боруссия» проиграла «Эспаньолу» в товарищеском матче

Единственный гол в составе «Эспаньола» в концовке встречи забил аргентинский полузащитник Пабло Пьятти.

«Боруссия» в первом туре нового сезона чемпионата Германии сыграет на выезде с «Вольфсбургом». Игра пройдёт 19 августа. «Эспаньол» стартует в испанской Примере в этот же день гостевым матчем с «Севильей».