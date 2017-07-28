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28 июля 2017, 23:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Эспаньолу» в товарищеском матче

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Эспаньола» в товарищеском матче. Встреча прошла в Винтертуре (Швейцария) на стадионе «Шютценвизе» и завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.

Единственный гол в составе «Эспаньола» в концовке встречи забил аргентинский полузащитник Пабло Пьятти.

«Боруссия» в первом туре нового сезона чемпионата Германии сыграет на выезде с «Вольфсбургом». Игра пройдёт 19 августа. «Эспаньол» стартует в испанской Примере в этот же день гостевым матчем с «Севильей».

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