Дортмундская «Боруссия» проиграла «Эспаньолу» в товарищеском матче
Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Эспаньола» в товарищеском матче. Встреча прошла в Винтертуре (Швейцария) на стадионе «Шютценвизе» и завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.
Единственный гол в составе «Эспаньола» в концовке встречи забил аргентинский полузащитник Пабло Пьятти.
«Боруссия» в первом туре нового сезона чемпионата Германии сыграет на выезде с «Вольфсбургом». Игра пройдёт 19 августа. «Эспаньол» стартует в испанской Примере в этот же день гостевым матчем с «Севильей».
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