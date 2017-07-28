Слуцкий: Не могу сказать, что «Халл» готов к сезону на 100%, но есть ещё неделя

«Мы показали характер, отыгравшись при счёте 1:3. Это первый позитивный момент. Ещё один хороший момент заключается в том, что в последних трёх матчах нам противостояли только серьёзные соперники — «Бенфика», «Нант», «Аякс». Всегда сложно играть против команд, которые уже начали сезон, и «Аякс» в этом смысле имеет лучшие кондиции, чем мы.

Не могу сказать, что мы готовы к чемпионату на 100%, однако у нас ещё есть неделя. Главная цель — попробовать выровнять кондиции игроков. Что касается предсезонной подготовки, то всё хорошо. Единственная проблема состоит в том, что мы всегда на шаг позади. Да, мы двигаемся вперёд и у нас на данный момент хорошая команда, много новых игроков. Но многие начали предсезонную подготовку очень поздно. При этом нам ещё нужно 3−4 игрока.

Это очень волнительное время для меня и очень сложное. Новый опыт, много новых ситуаций. Только фокусируешься на одной вещи, как появляется другая проблема. Действительно сложная ситуация, — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе «Халла».

В первом туре Чемпионшипа «Халл» сыграет с «Астон Виллой». Игра пройдёт 5 августа.